Устройство с быстрой матрицей обеспечивает точную цветопередачу и поддержку HDR для геймеров.

Каталог игровых решений Gigabyte пополнился 27-дюймовой новинкой под индексом G27Q3. Модель ориентирована на динамичные игры и базируется на быстрой кастомной IPS-матрице (SuperSpeed) с кадровой частотой 300 Гц при разрешении 2560×1440 пикселей. Времени на смену цвета пикселя (GtG) требуется не более 1 миллисекунды.

Источник изображения: Gigabyte

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Инженеры уделили внимание и цветопередаче: экран умеет выводить 10-битную палитру и перекрывает 98% профессионального пространства DCI-P3. Показатель предельной яркости ограничен 350 нитами, при этом устройство прошло сертификацию по стандарту DisplayHDR 400 и поддерживает кадровую синхронизацию по алгоритмам FreeSync.

Задняя часть корпуса украшена декоративной подсветкой, а штатная стойка позволяет гибко регулировать высоту и угол наклона дисплея. Список доступных разъемов состоит из единственного интерфейса DP 1.4, двух входов HDMI версии 2.0 и стандартного миниджека для звука.

Источник изображения: Gigabyte

Цена Gigabyte G27Q3 на старте продаж в Китае составляет 1699 юаней (порядка $250).