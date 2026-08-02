Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kefirNET
Gigabyte анонсировала скоростной 2K-монитор G27Q3 с частотой кадров 300 Гц
Устройство с быстрой матрицей обеспечивает точную цветопередачу и поддержку HDR для геймеров.
реклама

Каталог игровых решений Gigabyte пополнился 27-дюймовой новинкой под индексом G27Q3. Модель ориентирована на динамичные игры и базируется на быстрой кастомной IPS-матрице (SuperSpeed) с кадровой частотой 300 Гц при разрешении 2560×1440 пикселей. Времени на смену цвета пикселя (GtG) требуется не более 1 миллисекунды.

Источник изображения: Gigabyte

реклама

Инженеры уделили внимание и цветопередаче: экран умеет выводить 10-битную палитру и перекрывает 98% профессионального пространства DCI-P3. Показатель предельной яркости ограничен 350 нитами, при этом устройство прошло сертификацию по стандарту DisplayHDR 400 и поддерживает кадровую синхронизацию по алгоритмам FreeSync.

Задняя часть корпуса украшена декоративной подсветкой, а штатная стойка позволяет гибко регулировать высоту и угол наклона дисплея. Список доступных разъемов состоит из единственного интерфейса DP 1.4, двух входов HDMI версии 2.0 и стандартного миниджека для звука.

Источник изображения: Gigabyte

Цена Gigabyte G27Q3 на старте продаж в Китае составляет 1699 юаней (порядка $250).

#gigabyte #монитор #игровой #g27q3
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первый американский истребитель шестого поколения F-47 поднимется в воздух в 2028 году
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR5 в 40 раз дешевле его текущей цены
Профессор Блинкин: На Сахалине целесообразнее строить туннель вместо моста
Новый сгиб на дисплее Z Fold 8 разочаровал — складка появилась быстрее, чем у Oppo Find N6
Citizen выпустила три доступные модели часов Eco-Drive на солнечных батареях с сапфировым стеклом
Rolls Royce заявила о практически полном устранении случаев простоя самолётов из-за двигателей Trent
В США в магазине подержанных вещей продали GTX 1050 Ti дешевле чашки кофе
В России обнаружили ранее неизвестный минерал ценнее золота
Аналитик перечислил ряд преимуществ iPhone Air 2 по сравнению с предшественником
Астрономы измерили границы IC 1101 — самой большой галактики, в 17 раз превышающей Млечный Путь
На продажу в Польше выставлен легендарный «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» за 140 тыс. рублей
Tom's Hardware: Радиатор M.2 SSD на материнской плате может замедлять работу вашего SSD
OpenAI превысила 1 млрд пользователей после масштабного снижения цен на ИИ
В России на финальном этапе строительства находится первый импортозамещенный крупный СПГ-завод
Gamers Nexus назвал Radeon RX 9050 за $280 одной из худших видеокарт в классе за 10 лет
Аккумуляторы новых складных смартфонов Samsung поддерживают меньше циклов зарядки
AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 заметно обогнал предшественника в тесте Geekbench 7
Edifier выпустила полочную акустику AIRPULSE A200T в синем цвете
Eurogamer: NVIDIA готовится поднять цены на видеокарты на 30% из-за дефицита памяти
Блуждающая чёрная дыра поглотила звезду в 750 млн световых лет от Земли

Популярные статьи

«Человек-паук: Новый день» — обзор очередного фильма по комиксам
10 лучших игр для слабого ПК — топовая видеокарта не нужна, а эмоций на сотни часов
Рассуждения по поводу безопасности дорожного движения
Как играется в Assassin's Creed Odyssey в 2026 году — action/RPG с огромным открытым миром
Включаем и разбираемся с проблемами ретро-ПК 1997 года выпуска
5 фильмов, которым точно нужно продолжение. Часть 1. Финал с недосказанной историей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter