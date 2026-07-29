Компания обещает «чёткость как у бумаги»...

Бренд iReader анонсировал выпуск нового электронного ридера с монохромным экраном, который выйдет на рынок в следующем месяце. Разработчики делают акцент на максимальной четкости изображения, заявляя, что дисплей новинки визуально превосходит обычную бумагу.

Источник изображения: iReader

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Устройство выполнено в цельнометаллическом корпусе со скругленными гранями. Новинка оснащена панелью Carta 1300 диагональю 8 или 10,3 дюйма и физическими кнопками управления на боковой панели. Главной конструктивной особенностью модели стал полный отказ от встроенной передней подсветки ради улучшения прозрачности и контрастности экрана.