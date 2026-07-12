Компания BIGME начала продажи монитора B251 PRO...

Компания Bigme начала продажи монитора B251 Pro, оснащенного 25,3-дюймовым цветным экраном на электронных чернилах. Устройство позиционируется как первый в мире монитор такого типа с частотой обновления 60 кадров в секунду. Стоимость новинки на сайте бренда составляет $1279.

Автор изображения: Bigme

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Модель получила панель Kaleido 3 с разрешением 3200x1800 пикселей. Монитор способен отображать 4096 цветов и 16 градаций серого, а также оснащен подсветкой с регулировкой цветовой температуры (теплый и холодный свет). Доступны четыре режима работы, оптимизированных под разные типы контента: веб-страницы, текст, изображения и видео. Настройке подлежат частота обновления, контрастность и насыщенность, а встроенная технология автоматической очистки устраняет остаточные артефакты изображения.

Автор изображения: Bigme

В устройстве реализована поддержка беспроводной трансляции изображения со смартфона и функция поворота экрана между ландшафтной и портретной ориентациями. Управление монитором может осуществляться с помощью голосовых команд (изменение яркости, громкости, переключение режимов) или через инфракрасный пульт, который позволяет включать питание, настраивать подсветку и выбирать источник сигнала. Набор интерфейсов включает разъемы DP, HDMI и USB-C.