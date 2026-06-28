Модель оснащена IPS-панелью с разрешением 1920×1080...

Китайская компания Panda представила на рынок доступный монитор под модельным номером Q22F5. Устройство с диагональю экрана 21,5 дюйма (фактический размер панели составляет 21,45 дюйма) позиционируется как недорогое решение для повседневных задач и работы. Новинка уже поступила в продажу по цене около 50 долларов США в переводе с юаней.

В основе монитора лежит IPS-матрица с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей). Панель способна работать на повышенной частоте обновления 120 Гц в режиме разгона. Заявленная максимальная яркость экрана составляет 350 нит, а показатель статической контрастности равен 1000:1. Дисплей обладает возможностью отображения 8-битной глубины цвета и обеспечивает охват 99% цветового пространства sRGB.

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Конструкция подставки устройства позволяет регулировать угол наклона экрана для подбора оптимального положения. Кроме того, на тыльной стороне корпуса предусмотрены стандартные монтажные отверстия VESA размером 75х75 миллиметров для крепления на стену или сторонний кронштейн. Набор интерфейсных разъемов включает один порт HDMI и аналоговый видеовыход VGA, что обеспечивает совместимость как с современными системными блоками, так и со старыми ПК.