Устройство поддерживает Wi-Fi 7...

Компания Asus открыла предварительные заказы на специальную версию своего флагманского геймерского маршрутизатора — ROG Rapture GT7 20th Anniversary Edition. Выпуск устройства приурочен к двадцатилетию бренда Republic of Gamers. Новинка получила эксклюзивное цветовое оформление корпуса, сочетающее полупрозрачные элементы, черный цвет и золотистые акценты на основании антенн, а также фирменную символику и регулируемую RGB-подсветку логотипа с поддержкой синхронизации Aura RGB. Старт продаж запланирован на 30 июня текущего года по цене около 720 долларов США.

Источник изображения: Asus

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Роутер работает под управлением четырехъядерного процессора Broadcom с тактовой частотой 2,6 ГГц, производительность которого увеличилась на 30% по сравнению с решениями прошлого поколения. Аппаратная часть также включает 2 гигабайта оперативной памяти стандарта DDR4 и поддержку контейнеризации Docker. Для проводного подключения сетевая новинка предлагает два порта со скоростью 10 Гбит/с и четыре разъема на 2,5 Гбит/с с возможностью агрегации каналов.

Устройство поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 и обеспечивает совокупную скорость передачи данных в трех диапазонах до 13 000 Мбит/с. Из них на две частоты 5 ГГц приходится по 5764 Мбит/с, а на диапазон 2,4 ГГц — 688 Мбит/с. За счет технологий 4096-QAM и MLO маршрутизатор может осуществлять одновременную передачу данных в нескольких диапазонах, снижая задержки и увеличивая скорость соединения в 1,2 раза по сравнению с предшественниками. Модель оснащена восемью внешними антеннами с медными трубками. На программном уровне предусмотрена комплексная система игрового ускорения для ПК, мобильных устройств и консолей, а также встроенный пакет сетевой безопасности AiProtection и поддержка технологии создания ячеистых сетей AiMesh.