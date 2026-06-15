Анонсированы все четыре цвета грядущего устройства...

Компания Honor официально объявила дату презентации своего первого смартфона с приставкой Pro Max в среднебюджетной линейке X. Анонс модели Honor X80 Pro Max запланирован на 22 июня, а главным техническим новшеством устройства станет элемент питания емкостью 11 000 мАч, который является самым крупным аккумулятором в истории бренда. Наряду с публикацией тизеров производитель отчитался о достижении важной вехи — суммарные продажи устройств серии Honor X по всему миру преодолели отметку в 130 миллионов единиц.

Источник изображения: Honor / Weibo

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Официальные изображения раскрыли не только дату релиза, но и особенности внешнего вида грядущей новинки. Тыльная панель смартфона получила отделку из текстурированной искусственной кожи, на которой расположен массивный круглый блок камер в стиле флагманских линеек сторонних брендов. Внутри этой круглой площадки разместился единственный основной датчик с разрешением 50 Мп и светодиодная вспышка, окруженные декоративными кольцами с гравировкой Matrix 50MP X SERIES.

Источник изображения: Honor / Weibo

В рамках рекламной кампании производитель раскрыл полный список доступных цветовых вариантов корпуса, среди которых значатся Vitality Orange, Lightning Red, Moon Shadow White и Black Armor. При этом версии в черном и красном исполнении получат золотистую окантовку блока камер, а белая и оранжевая модификации — серебристую. Дополнительно компания пообещала покупателям необычный бонус в виде бесплатной программы по замене экрана в случае его повреждения при падении.