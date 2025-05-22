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Компания Casio начала европейские продажи часов AQ-S820W-1AV и AQ-S820W-3BV, сообщает Notebookcheck. Модели в чёрном и хаки-цвете уже доступны в онлайн-магазинах Нидерландов, Испании и Франции по цене 59,90 евро. В Великобритании устройства оценены в 54,90 фунтов.

Часы выполнены из смолы, имеют габариты 52,5 x 50,1 x 12,7 мм и вес 46 граммов. Влагозащита до 100 метров позволяет использовать их при плавании. Основные функции включают два таймера обратного отсчёта для интервальных тренировок, мировое время с поддержкой 48 городов, секундомер с точностью до 1/100 секунды и пять ежедневных будильников. Подсветка с оранжевым LED обеспечивает видимость в темноте.

AQ-S820W оснащены солнечной батареей, которая в режиме энергосбережения продлевает автономность до 10 месяцев без подзарядки. В ассортименте также присутствует бежевая версия AQ-S820W-5AV, но её релиз в Европе пока не подтверждён.