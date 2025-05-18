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4K-проектор Epson EF-51 с амбиентной подсветкой и Dolby Audio вышел в Китае за $568

Компания Epson официально представила в Китае смарт-проектор EF-51 4K.
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Компания Epson анонсировала новый проектор EF-51, сочетающий нативное разрешение 4K, умную амбиентную подсветку и продвинутые аудиотехнологии. Устройство уже доступно на платформе JD.com по цене 4099 юаней (~$568), сообщается в пресс-релизе бренда.

Технологии изображения и яркость

EF-51 использует фирменный Triple Core Engine и трёхчиповую 3LCD-архитектуру для отображения 4K-контента с поддержкой HDR. Яркость достигает 700 люменов, а динамическая контрастность — 5 000 000:1 за счёт обработки каждого кадра в 512 зонах. Новая система переработки световой энергии обеспечивает равномерность яркости на уровне 97.3%, минимизируя шумы и сохраняя качество изображения от центра до краёв экрана.

Амбиентная подсветка и удобство управления

Проектор оснащён встроенной амбиентной подсветкой, которая работает даже при выключенной проекции. Пользователи могут настраивать цвета, яркость и эффекты через сенсорные кнопки или мобильное приложение Epson. В приложении доступны кастомизация режимов, создание интерактивных фото-стен и выбор обоев.

Функции для геймеров и мультимедиа

EF-51 поддерживает Auto Low Latency Mode (ALLM) и интерполяцию движения, что делает его подходящим для игр в 4K. Моторизованная подставка позволяет вращать проектор на 180 по горизонтали и наклонять на 105 по вертикали. Звуковая система включает два 6-ваттных динамика с настройкой Dolby Audio, а аппаратная платформа MT9 обеспечивает 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти.

Энергоэффективность и гарантии

Уровень шума при работе не превышает 23 дБ, а энергоэффективность соответствует второму уровню стандартов Китая. Epson предоставляет расширенную гарантию: 2 года основной и 1 год дополнительного обслуживания с выездной поддержкой и заменой устройства при повреждениях при транспортировке.

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