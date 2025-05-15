realme GT 7 станет первым глобальным смартфоном с чипом MediaTek Dimensity 9400e и яркостью дисплея 6000 нит

Как сообщила компания realme, её новый флагманский смартфон GT 7 станет первым устройством в Южной Азии, Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, который получит процессор MediaTek Dimensity 9400e. Модель демонстрирует рекордный результат в бенчмарке AnTuTu — свыше 2,45 млн баллов, что выводит её в число топовых Android-устройств по производительности.

В основе GT 7 лежит технология GT Boost — система прогнозирования нагрузки на уровне кадров, которая обеспечивает стабильную работу игр на 120 FPS в 20 популярных мобильных тайтлах. Благодаря миллисекундной точности распределения ресурсов и глубокой оптимизации «железа» и ПО, смартфон обещает высокую плавность с минимальным энергопотреблением и улучшенным тепловым управлением.

Дисплей устройства поддерживает пиковую яркость до 6000 нит, что гарантирует читаемость даже при ярком солнечном свете. Емкий аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки позволяет полностью восстановить заряд за 40 минут.

Мировая премьера смартфона состоится 27 мая.