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Kefir32
Meizu Note 16 Pro и Note 16 выйдут 13 мая с AI-кнопкой и Flyme AIOS
Meizu Note 16 Pro и Note 16: дата выхода, экраны с HDR и AI-кнопка подтверждены.

Компания StarJi Meizu официально анонсировала дату презентации смартфонов Note 16 Pro и Note 16: мероприятие состоится 13 мая 2025 года в 14:30 по пекинскому времени, как сообщает ресурс IT Home. Трансляция будет доступна на всех основных платформах, а предзаказы и конкурс дизайна приглашений уже открыты.

Meizu Note 16 Pro получил 1.5K-экран с частотой 144 Гц и локальной пиковой яркостью 4500 кд/м2, а также технологию защиты зрения «Ruran Eye Protection». Стандартная модель Note 16 оснащена 120-герцовым LCD-дисплеем разрешением 1080p и яркостью 1050 кд/м2, сертифицированным по стандарту Tele Low-Risk Comfort.

В Pro-версии установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 (4 нм) с поддержкой до 28 ГБ оперативной памяти (AI-расширение), а Note 16 работает на чипсете Unisoc T8200 (6 нм, TSMC), набирающем в AnTuTu 450 000 баллов. Оба устройства получили отдельную AI-кнопку, как указано в тизерах, с 20 настраиваемыми функциями, включая сценарии для голосового помощника.

Note 16 Pro поддерживает полный набор NFC и ИК-пульт для управления техникой, а стандартная модель сохранила 3.5-мм аудиоразъём. Также обе новинки оснащены LED-подсветкой с синхронизацией световых и звуковых эффектов.

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#смартфон #meizu #смартфон 2025 #meizu note 16 #meizu note 16 pro
Источник: ithome.com
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