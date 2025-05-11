Dangbei запустила в Европе лазерный проектор 4K с поддержкой 3D и яркостью 3100 люмен.

Компания Dangbei начала продажи в Европе проектора MP1 Max, который, как сообщает ресурс Notebookcheck, сочетает высокую яркость, поддержку 3D и возможность проецирования изображений на диагональ до 180 дюймов. Устройство доступно через Banggood по цене €2030 с доставкой из ЕС-склада, что исключает дополнительные таможенные сборы.

MP1 Max использует трёхлазерную технологию для воспроизведения цветов с охватом 110% BT.2020 и точностью DeltaE<1. Разрешение 4K достигается через метод pixel shift, а не нативную матрицу, что типично для проекторов этого класса. Яркость в 3100 ISO люмен и равномерность подсветки 85% обеспечивают чёткость изображения даже в условиях умеренного освещения.

Конструкция с гироскопическим креплением позволяет наклонять проектор на 135 и вращать вокруг оси, упрощая установку. Автофокусировка, коррекция трапецеидальных искажений и функция обхода препятствий, как указано в описании Dangbei, делают настройку интуитивной. Проекционное соотношение 1.2:1 поддерживает масштабирование от 40 до 180 дюймов на расстоянии 1.9–4.5 метра.

Встроенные 12-ваттные динамики, HDMI, USB и Wi-Fi позволяют транслировать контент без внешних устройств. Операционная система оптимизирована для беспроводного стриминга.

Важно отметить, что, несмотря на европейскую доставку, гарантийное обслуживание через Banggood может быть затруднено, как предупреждает Notebookcheck . Это стандартная практика для китайских ритейлеров.