Компания Xiaomi анонсировала международный релиз портативного фотопринтера Photo Printer 1S, который уже появился на глобальном сайте бренда. Устройство использует технологию ZINK (Zero Ink), позволяющую печатать снимки без чернил: специальная бумага содержит цветовые кристаллы, активируемые нагревом. Каждый отпечаток имеет клейкую основу, что удобно для создания стикеров, оформления альбомов или чехлов смартфонов. В комплект входит пять листов бумаги, а стоимость печати начинается от 1,98 юаня (~$0,27) за штуку.
Главной инновацией стала поддержка AR-фото: через приложение Mi Home к снимку можно привязать 15-секундное видео или 60-секундный аудиоклип. При сканировании напечатанного фото через приложение медиафайл автоматически воспроизводится. Редактор приложения предлагает фильтры, шаблоны коллажей и водяные знаки с текстом или аватарами.
Принтер подключается по Bluetooth 5.2 и работает одновременно с тремя устройствами без необходимости Wi-Fi. Он совместим с Android 8.0+, iOS 12.0+ и поддерживает форматы JPEG, PNG, HEIF. Однако есть ограничение: аккаунт Mi Home позволяет хранить только 100 AR-фото.
Компактные размеры (82×124×22 мм) и вес делают устройство удобным для путешествий. В Китае принтер уже продаётся за 399 юаней (~$55), но глобальные цены и дата выхода пока не раскрыты. Xiaomi также не уточнила, совместим ли он с ZINK-бумагой других брендов, что может стать ключевым вопросом для пользователей.