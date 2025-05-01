Портативный фотопринтер Xiaomi 1S появился на сайте Global.

Компания Xiaomi анонсировала международный релиз портативного фотопринтера Photo Printer 1S, который уже появился на глобальном сайте бренда. Устройство использует технологию ZINK (Zero Ink), позволяющую печатать снимки без чернил: специальная бумага содержит цветовые кристаллы, активируемые нагревом. Каждый отпечаток имеет клейкую основу, что удобно для создания стикеров, оформления альбомов или чехлов смартфонов. В комплект входит пять листов бумаги, а стоимость печати начинается от 1,98 юаня (~$0,27) за штуку.

Главной инновацией стала поддержка AR-фото: через приложение Mi Home к снимку можно привязать 15-секундное видео или 60-секундный аудиоклип. При сканировании напечатанного фото через приложение медиафайл автоматически воспроизводится. Редактор приложения предлагает фильтры, шаблоны коллажей и водяные знаки с текстом или аватарами.

Принтер подключается по Bluetooth 5.2 и работает одновременно с тремя устройствами без необходимости Wi-Fi. Он совместим с Android 8.0+, iOS 12.0+ и поддерживает форматы JPEG, PNG, HEIF. Однако есть ограничение: аккаунт Mi Home позволяет хранить только 100 AR-фото.

Компактные размеры (82×124×22 мм) и вес делают устройство удобным для путешествий. В Китае принтер уже продаётся за 399 юаней (~$55), но глобальные цены и дата выхода пока не раскрыты. Xiaomi также не уточнила, совместим ли он с ZINK-бумагой других брендов, что может стать ключевым вопросом для пользователей.