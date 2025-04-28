Показан дизайн смартфона Oppo Reno 14.

Первые изображения смартфона Oppo Reno 14, опубликованные инсайдером Digital Chat Station на Weibo, раскрывают дизайн новинки. Модель получила тройную основную камеру в вертикальном блоке, выполненном по технологии холодной гравировки, и алюминиевую рамку, которая, по словам источника, делает устройство визуально схожим с iPhone.

Согласно утечкам, Reno 14 оснастят 6,59-дюймовым OLED-экраном LTPS с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. На передней панели, которая остаётся плоской, разместится 50-МП селфи-камера. Основная камера включает 50-МП сенсор с оптической стабилизацией, 8-МП ультраширокоугольный модуль и 50-МП телеобъектив Samsung JN5.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8350, а ёмкость аккумулятора составит 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Среди дополнительных функций — сканер отпечатков в экране, ИК-порт для управления техникой и ColorOS 15 на базе Android 15.

Ожидается, что Oppo представит Reno 14 в Китае в мае 2025 года, спустя полгода после релиза Reno 13. Информация о глобальном выходе, включая Россию, пока не раскрыта.