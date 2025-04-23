Samsung выпускает стабильное обновление One UI 7 на базе Android 15 для Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 в своей родной стране.

Компания Samsung приступила к распространению стабильной версии One UI 7 на базе Android 15 для складных смартфонов Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 в Южной Корее. Обновление также доступно для серий Galaxy S23, S24 FE, планшетов Tab S9 и Tab S10, однако глобальный релиз пока остаётся под вопросом.

One UI 7 приносит обновлённый дизайн с новыми иконками приложений, плавными анимациями и улучшенными функциями Galaxy AI. Среди ключевых изменений — умные виджеты на экране блокировки, доработанные «Режимы и Распорядки», а также оптимизация производительности, которая, по заверениям пользователей, делает интерфейс Fold 5 и Flip 5 «отзывчивее и совершеннее».

Для установки обновления владельцам устройств в Южной Корее необходимо перейти в *Настройки → Обновление ПО → Загрузить и установить*. Размер пакета не указан, но он включает все основные функции Android 15.

Официальные графики Samsung для Германии и Индии предполагают, что стабильная One UI 7 для флагманов 2024 года (Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6) выйдет в апреле, а для остальных совместимых устройств — в мае. Однако в Южной Корее обновление для Tab S9 и Tab S10 уже началось, что указывает на опережение локального графика.

Глобальные пользователи, особенно с устройствами среднего и бюджетного сегментов, смогут оценить нововведения не раньше мая. Samsung продолжает поэтапный релиз, поэтому обладателям Z Fold 5 и Z Flip 5 за пределами Южной Кореи пока остаётся следить за уведомлениями.