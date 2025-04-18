Redmi Turbo 4 Pro станет первым в мире смартфоном на Snapdragon 8s Gen 4

Компания Xiaomi подтвердила анонс смартфона Redmi Turbo 4 Pro на следующей неделе в Китае. Устройство станет первым в мире, оснащённым процессором Snapdragon 8s Gen 4, который Qualcomm анонсировала как решение для среднего премиум-сегмента. Чипсет получил полностью многоядерную CPU-архитектуру и GPU Adreno 825, что, по заявлениям бренда, обеспечит значительный прирост производительности в сравнении с конкурентами в ценовой категории около 2500 юаней (~$350).

Согласно утечкам, Redmi Turbo 4 Pro получит 6,83-дюймовый плоский экран с разрешением 1,5K и сканером отпечатков под дисплеем. Основная камера на 50 МП будет дополнена оптической стабилизацией, а корпус с металлической рамкой обещает повышенную прочность. Ёмкость аккумулятора составит 7550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, а защита по стандарту IP68/69 сделает устройство устойчивым к воде и пыли.

Глава Redmi Ван Тэн в Weibo отметил, что Turbo 4 Pro превзойдёт модели серий Ace (OPPO) и Neo (iQOO). Для глобального рынка устройство, вероятно, выйдет под названием Poco F7. Официальная презентация пройдёт в Китае, но дата и цена пока не раскрыты.