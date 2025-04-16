Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
LG расширяет географию продаж игрового монитора UltraGear OLED 45GX950A с экраном 5K2K
LG решила начать продажи UltraGear OLED 45GX950A в Европе и Великобритании.

Image: LG

Согласно информации от Notebookcheck, компания LG начала поставки игрового монитора UltraGear OLED 45GX950A в Европу и Великобританию, сделав устройство доступным за пределами Северной Америки и Японии. Модель, анонсированная в декабре 2024 года, стала первым коммерческим продуктом на базе новой 44,5-дюймовой изогнутой WOLED-панели LG Display с разрешением 5120 × 2160 пикселей (5K2K) и радиусом кривизны 800R.

Image: LG

Монитор сочетает высокую детализацию с частотой обновления 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync, а также временем отклика 0,03 мс. Для любителей динамичных игр LG реализовала технологию Dual-Mode, которая повышает частоту до 330 Гц за счёт снижения разрешения до 1920 × 1080 пикселей.

Image: LG

Как пишет источник, в Великобритании устройство предлагается по стартовой цене £1799,98 с учётом 10-процентной скидки, в то время как в странах еврозоны стоимость варьируется от €1899 до €2000. В США монитор уже доступен на Amazon за $1999,99. Поставки в Европу и Великобританию начнутся в конце апреля.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#монитор #lg monitor #монитор 5к #монитор 165 гц
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай освободил от новых пошлин американские компании, у которых нет своих заводов в США
1
Узбекистан планирует заменить советские истребители Су-27 и МиГ-29 китайскими самолетами
8
Российские ученые разработали литограф для создания трехмерных микроструктур
2
Опубликованы скриншоты One UI 8 на базе Android 16 с рядом изменений по сравнению с One UI 7
2
В Краснодаре построят 10 км дороги за 80 млрд рублей
+
Платы с двумя слотами DIMM ограничивают производительность процессоров Ryzen на базе Zen 6
4
В Кремле заявили о готовности России к нормализации отношений с Грузией
+
Портативная PlayStation 6 получит 3-нм чипсет с энергопотреблением 15 Вт
+
Выпущен новый мод для S.T.A.L.K.E.R. 2, улучшающий графику и с хорошей оптимизацией под ПК
1
В The Outer Worlds 2 нельзя будет сбросить навыки прокачки, но количество перков увеличится в разы
+
В RTX 5070 кабель питания оплавился, несмотря на блок питания ATX 3.1 и новый разъём 12 В 2×6
5
Nvidia начала постепенно снижать цены на новые видеокарты RTX 50-й серии
16
В Китае стартовали продажи разогнанных компьютеров Intel IPO c приростом производительности до 10%
1
Китай ограничил экспорт редкоземельных минералов в ответ на пошлины Трампа
+
В США ускоряют темпы модернизации Abrams, поскольку танк оказался дорогостоящей мишенью на гусеницах
4
Samsung приостанавливает развёртывание One UI 7 по всему миру
+
В 2025 году россияне начали массово возвращать китайские автомобили дилерам
5
Игровая консоль Onexplayer X1 Pro поступила в продажу по цене 1649 долларов
+
AMD показала первые 2-нм чипы, изготовленные TSMC
1
Курс доллара на российском межбанковском рынке снизился до 82 рублей
+

Популярные статьи

Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
42
"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
+
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
91
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
1
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
66
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
23
Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно
3
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
100
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
7
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
7

Сейчас обсуждают

Фельдшер
14:45
В эстониии как и в других северных странах любые дорогие машины редкость.
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
**OTABEK & SHAXLO**
14:45
Это касается чиновников баранов узбекистан зачем вам истребители и правда против кого или кто нападет узбекистан а вы чиновники первими убежите если глава сбежит за ним и все или что как россия отдал ...
В The Outer Worlds 2 нельзя будет сбросить навыки прокачки, но количество перков увеличится в разы
Andrey Kovalchuk
14:39
"RTX 5060 (май 2025) обеспечивает более 100 FPS в требовательных проектах на 1080p и свыше 300 FPS в Marvel Rivals. Для пользователей GTX 1660/RTX 2060 прирост ещё значительнее." Ля, што я только что ...
NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti на архитектуре Blackwell
Roditch
14:20
Всё в порядке. Сервер работает.
Заблокированный в России торрент-трекер Rutracker временно недоступен из-за сбоя у провайдера
Docent
14:18
Хохма в том, что за те же 32к можно купить Toyota Corolla Cross в том же классе, что и "китаец". А копейки с шестерками такая же редкость, как и "китайцы"
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
Ненавижу Пациента 3050 (Igor Jampelo -young shizoid)
14:18
Давно так не смеялся -конч 3050 в tlou 2 на средних с мылосоcом выдает чуть больше чем моя в нативе на высоких.Это не то что позор 3050 -это дно.нет это хуже дна -просто КОНЧ.феерический просер просто...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
AMdvij
14:12
2 месяца использую, очень годная система
Опубликованы скриншоты One UI 8 на базе Android 16 с рядом изменений по сравнению с One UI 7
Andrey Kovalchuk
14:07
Надо просто блоки питания почаще менять на "новые" версии и вообще бездумно хавать любое "новое" гавно, не задумываясь о его реальных свойствах, характеристиках и необходимости для конкретного юзера, ...
В RTX 5070 кабель питания оплавился, несмотря на блок питания ATX 3.1 и новый разъём 12 В 2×6
Владислав Зимин
14:02
Пруфы, Билли, нам нужны пруфы.
В 2025 году россияне начали массово возвращать китайские автомобили дилерам
PanzerK
14:02
По умолчанию в UT2004 доступны рендеры DirectX 7.0 и Software. Остальные официально не поддерживаются и доступны только ручной правкой конфига. [Engine.Engine] RenderDevice=D3DDrv.D3DRenderDevice ;Ren...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем