LG решила начать продажи UltraGear OLED 45GX950A в Европе и Великобритании.

Image: LG

Согласно информации от Notebookcheck, компания LG начала поставки игрового монитора UltraGear OLED 45GX950A в Европу и Великобританию, сделав устройство доступным за пределами Северной Америки и Японии. Модель, анонсированная в декабре 2024 года, стала первым коммерческим продуктом на базе новой 44,5-дюймовой изогнутой WOLED-панели LG Display с разрешением 5120 × 2160 пикселей (5K2K) и радиусом кривизны 800R.

Image: LG

Монитор сочетает высокую детализацию с частотой обновления 165 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync, а также временем отклика 0,03 мс. Для любителей динамичных игр LG реализовала технологию Dual-Mode, которая повышает частоту до 330 Гц за счёт снижения разрешения до 1920 × 1080 пикселей.

Image: LG

Как пишет источник, в Великобритании устройство предлагается по стартовой цене £1799,98 с учётом 10-процентной скидки, в то время как в странах еврозоны стоимость варьируется от €1899 до €2000. В США монитор уже доступен на Amazon за $1999,99. Поставки в Европу и Великобританию начнутся в конце апреля.