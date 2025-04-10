Менеджер по продуктам Vivo Хань Босяо официально подтвердил слухи на наличие "четвёртой камеры" в грядущем X200 Ultra.

Image: Vivo / Weibo

Компания Vivo официально подтвердила детали о съёмном супертелеобъективе для флагманского смартфона X200 Ultra. Как сообщил менеджер по продукту Vivo Хан Боксяо, аксессуар разработан совместно с ZEISS и носит логотип ZEISS Blue Label. Ранее вице-президент компании по продукту Хуан Тао намекнул на «секретную четвёртую камеру», что вызвало волну предположений.

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Объектив оснащён 200-мегапиксельным сенсором с фокусным расстоянием 200 мм и диафрагмой f/2.3, обеспечивающей 8.7x оптический зум. Конструкция из 13 линз в трёх группах по технологии Kepler и поддержка RMSC позволяют достичь эквивалентного фокусного расстояния 800 мм (35x) с оптическим качеством и до 1600 мм (70x) в цифровом режиме.

Основная камера X200 Ultra, как ранее анонсировали в Vivo, включает три модуля: 50 Мп Sony LYT-818 (основной, 35 мм), 50 Мп Sony LYT-818 (сверхширокоугольный, 14 мм) и 200 Мп Samsung HP9 (перископный телеобъектив, 85 мм). Устройство поддерживает запись видео в 4K 60 кадров/с с 10-битным цветом и 4K 120 кадров/с для кинематографической съёмки. Обработкой изображения занимаются чипы Vivo VS1 и V3+, а физическая кнопка Action Button на корпусе управляет зумом и настраиваемой вспышкой.

Image: Vivo / Weibo

Съёмный объектив входит в комплект Vivo X200 Ultra Photography Kit, который подключается через USB-C и включает аккумулятор на 2300 мАч, чехол с подставкой, плечевой ремень и кнопку видеозаписи. Ориентировочная дата выхода и цена пока не раскрыты, но устройство позиционируется как решение для профессиональных мобильных фотографов.