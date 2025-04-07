Vivo X200s анонсировали с батареей 6200 мА·ч и беспроводной зарядкой 40 Вт.

Image: Vivo

Компания Vivo представит смартфон X200s 21 апреля 2025 года на презентации в Китае. Модель станет обновлённой версией X200, выпущенного в октябре 2024 года. Инсайдер Experience More раскрыл ключевые характеристики устройства, включая ёмкость батареи и поддержку беспроводной зарядки.

Согласно утечке, X200s оснащён плоским OLED-экраном BOE Q10 диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Рамки экрана уменьшены, а сканер отпечатков заменён на одноточечный ультразвуковой. Корпус сохранил защиту по стандарту IP68/IP69.

Основная камера с сертификацией ZEISS включает три модуля по 50 Мп:

Основной датчик с оптической стабилизацией (OIS);

Сверхширокоугольный объектив;

Перископный телеобъектив LYT-600 с 3-кратным зумом и поддержкой макросъёмки.

Диапазон фокусных расстояний — от 15 до 70 мм, диафрагма варьируется от f/1.57 до f/2.57.

Image: Vivo

Сердцем модели стал процессор MediaTek Dimensity 9400+ — улучшенная версия Dimensity 9400 из X200. Ёмкость аккумулятора выросла до 6200 мА·ч (против 5700 мА·ч у предшественника), добавлена поддержка беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. Проводная зарядка осталась на уровне 90 Вт.

Image: Vivo

X200s получил плоский экран вместо изогнутого в X200, а также квадратные рамки. Основная камера размещена в круглом модуле. Доступные цвета: мягкий фиолетовый (Soft Purple), мятно-зелёный (Mint Green), белый и чёрный.

Официальные цены и даты продаж станут известны 21 апреля.