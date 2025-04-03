В сети опубликовали первые изображения грядущего Sony Xperia 1 VII.

Первые изображения будущего флагмана Sony Xperia 1 VII, основанные на CAD-рендерах и 360-градусном видео, опубликовали инсайдеры OnLeaks и XpertPick. Согласно данным, смартфон сохранит фирменные черты линейки, включая 3,5-мм разъём для наушников и отдельную кнопку спуска затвора, но получит обновлённую аппаратную платформу.

Габариты новинки составят 161,9 × 74,5 × 8,5 мм (с учётом камеры — 11 мм), что делает её чуть шире и толще предшественника Xperia 1 VI. На передней панели останется 6,5-дюймовый OLED-экран с 4K-разрешением, частотой 120 Гц и увеличенными рамками сверху и снизу — в верхней размещена 12-МП фронтальная камера. По бокам расположены двойные стереодинамики.

Тыльная модуль камеры включает три сенсора: основной на 48 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный на 12 МП и перископный телеобъектив с фокусным расстоянием 70–200 мм. Дополнительные элементы на модуле могут быть лазерным автофокусом или микрофоном. Аппаратной основой станет Snapdragon 8 Elite, а объём оперативной памяти достигнет 16 ГБ. Аккумулятор ёмкостью не менее 5000 мА·ч поддержит 30-ваттную зарядку.

Ожидается, что Sony представит Xperia 1 VII в мае 2025 года по стартовой цене от $1399. Устройство будет работать на Android 15, сохранив минималистичный дизайн и ориентацию на энтузиастов мобильной фотосъёмки.