MediaTek представила свой новейший процессор Kompanio Ultra 910, предназначенный для повышения производительности Chromebook.

Image: MediaTek

Компания MediaTek анонсировала чипсет Kompanio Ultra 910, созданный специально для Chromebook. Новинка, выпущенная на 3-нм техпроцессе TSMC второго поколения, обещает повысить производительность и энергоэффективность лэптопов на базе Chrome OS, сделав ставку на искусственный интеллект и передовую графику.

В основе процессора — 8-ядерный CPU с гибридной архитектурой: один высокопроизводительный Cortex-X925 с частотой до 3,62 ГГц, три Cortex-X4 и четыре энергоэффективных Cortex-A720. Для ускорения вычислений задействованы 12 МБ кэша L3 и 10 МБ системного кэша. Графику обрабатывает 11-ядерный GPU Immortalis-G925 MC11 с поддержкой трассировки лучей, что расширяет возможности мобильного гейминга.

Ключевая особенность Kompanio Ultra 910 — нейропроцессор 8-го поколения, способный выполнять до 50 триллионов операций в секунду (TOPS). Это позволяет обрабатывать ИИ-задачи на устройстве, включая генерацию изображений и видео в реальном времени, без облачных серверов. По данным MediaTek, чип лидирует в тестах ETHZ v6, особенно в генеративном ИИ, а также разгружает CPU и GPU, экономя заряд батареи.

Image: MediaTek

Производительность подтверждают тесты: в Geekbench 6 чип набирает 2600 баллов в однопоточном режиме и 8000 — в многопоточном. Поддержка LPDDR5X с пропускной способностью 8533 Мбит/с обеспечивает быструю передачу данных между компонентами.

Среди других особенностей — Wi-Fi 7 со скоростью до 7,3 Гбит/с, Bluetooth 6.0 с двойным модулем для стабильного сигнала, а также возможность подключения трёх 4K-дисплеев одновременно. Чипсет декодирует и кодирует видео в форматах HEVC, AVC, VP9 и AV1, а отдельные аудио-DSP улучшают качество звука и работу голосовых ассистентов.

Kompanio Ultra 910 позиционируется как решение для творчества, продуктивности и мультимедиа. Первые Chromebook на его основе ожидаются во второй половине 2025 года. Апдейт должен усилить конкуренцию с решениями Qualcomm и Intel в сегменте лёгких ОС, где автономность остаётся ключевым фактором.