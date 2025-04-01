Компания Samsung не выполнила своё обещание по обновлению Galaxy A55 One UI 7

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По словам Gizmochina, компания Samsung сорвала запланированный на март 2025 года запуск бета-версии One UI 7 на базе Android 15 для смартфона Galaxy A55. Несмотря на заверения о выходе обновления до конца месяца, пользователи устройства до сих пор не получили доступ к программе тестирования. Это единственная нефлагманская модель, включённая в бета-программу, и задержка ставит под сомнение прозрачность политики обновлений компании.

Параллельно задержки затронули и флагманские линейки: Galaxy S24, S23, S22, складные Z Fold6/Flip6, Z Fold5/Flip5, а также планшеты Tab S10, S19 и S8. Стабильная версия One UI 7 для них ожидается с 7 апреля, однако владельцам A55, по мнению аналитиков, придётся ждать до середины месяца. Причиной называют масштабную переработку оболочки — Samsung заявила, что One UI 7 разрабатывалась «с нуля», что замедлило процесс.

Ситуацию усугубляет недавний анонс Galaxy A26, A36 и A56, которые уже поставляются с Android 15 и One UI 7.0 «из коробки». Это контрастирует с положением A55, выпущенного ранее, но до сих пор работающего на Android 14. Если бета-тест для модели стартует в ближайшие дни, его сроки могут быть сокращены, что повышает риски недоработок в финальной версии.

Представители Samsung в Индии ранее анонсировали подготовку к обновлению через раздел уведомлений в приложении Members Community, но конкретные сроки не назвали. Компания рекомендует следить за новостями, а пока предлагает ознакомиться с новыми функциями One UI 7 на своём сайте. Пользователи Galaxy A55 выражают разочарование в соцсетях, отмечая, что задержка ставит под вопрос преимущество выбора модели из-за обещанной поддержки.