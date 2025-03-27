Dimensity 9500 может стать самой мощной SoC для Android.

На фоне недавних слухов о запуске нового чипа Dimensity 9500, компания MediaTek продемонстрировала свою мощь в сфере мобильных процессоров. По информации, опубликованной источником Digital Chat Station на Weibo, нового флагмана ожидают в последнем квартале 2025 года. Утверждается, что инженерные образцы чипа уже готовы, а архитектура Dimensity 9500 представляет собой восемь ядер, собранных по схеме 1+3+4. Примечательно, что прогнозируемый балл в бенчмарке AnTuTu составляет около 3.5 миллионов, что является особенно впечатляющей цифрой для процессоров на Android.

По данным источника, Dimensity 9500 будет оснащен одним ядром Cortex-X930, известным как "Travis", которое, как предполагается, сможет разгоняться до более чем 4 ГГц. Это поднимает планку производительности на новый уровень и, согласно последним сведениям, Dimensity 9500 может соперничать по однопоточной производительности с чипом Apple M4. Эта мощь обеспечивается за счет внедрения расширений ARM Scalable Matrix Extension (SME) и улучшенного 3-нм технологического процесса TSMC 'N3P'.

Хотя подробности о выходе чипа еще не подтверждены официально, ожидается, что смартфоны на базе Dimensity 9500 и предстоящего Snapdragon 8 Elite 2 появятся в продаже в октябре. Некоторые производители, такие как Vivo и Oppo, могут выпустить свои устройства даже в конце сентября, чтобы обеспечить доступность до 1 ноября. Наиболее вероятные ранние адоптеры нового процессора включают в себя флагманские серии Vivo X300 и Oppo Find X8, а также вероятное использование в Honor Magic 9.

Qwen Ai

Кроме того, MediaTek готовит к запуску чип Dimensity 9400 Plus, который будет работать на частоте 3.73 ГГц. Этот процессор, как ожидается, будет использоваться в таких устройствах, как Oppo Find X8s, Vivo X200S и многих других. В целом, MediaTek демонстрирует серьезные амбиции в конкурентной борьбе на рынке мобильных чипов, и Dimensity 9500, если все пойдет по плану, может стать новым стандартом производительности для Android-устройств.