Samsung объявила, что расширяет бета-программу One UI 7.0 на большее количество телефонов и планшетов Galaxy

Qwen Ai

Компания Samsung объявила о планах выпуска стабильной версии обновления One UI 7.0 в первых числах апреля 2025 года. Первыми получат систему владельцы флагманской серии Galaxy S24, после чего апдейт распространится на другие совместимые устройства.

Перед релизом Samsung расширит бета-тестирование One UI 7.0, включив в программу модели Galaxy A55, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 и планшеты Tab S10. Для линейки S24 бета-версия стала доступна ещё в декабре 2024 года, и с тех пор вышло три обновления, устраняющих ошибки.

One UI 7.0 принесёт масштабные изменения в дизайн: обновлённую панель быстрых настроек, переработанные анимации, иконки и Now Bar — строку для отслеживания активных процессов. Приложение камеры станет удобнее для управления одной рукой, а визуал элементов батареи получит новую анимацию зарядки.

Эти изменения направлены на улучшение эргономики и визуальной согласованности интерфейса. Пользователи также отметят оптимизацию производительности и энергопотребления. Точные даты выхода обновления для конкретных моделей будут объявлены позднее.