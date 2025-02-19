Redmi Note 14 получит шесть лет обновлений безопасности, четыре крупных обновления Android.

Redmi

Компания Xiaomi официально сообщила о сроках поддержки программного обеспечения для недавно выпущенной серии Redmi Note 14, показав заметные различия между моделями 4G и 5G. В сообщении подчеркивается улучшенная поддержка Redmi Note 14 4G, в то время как Redmi Note 14 5G получает более короткий цикл обновления.

Согласно информации, Redmi Note 14 4G, поставляемый с Android 14, получит четыре крупных обновления ОС Android (до Android 18) и шесть лет обновлений безопасности, что продлит поддержку до 2031 года. По сравнению с предшественником, Redmi Note 13 4G, которому было обещано три обновления ОС и четыре года обновлений безопасности, это значительное улучшение.

В отличие от него, Redmi Note 14 5G, как сообщается, получит только два обновления ОС Android и четыре года обновлений безопасности, что меньше, чем три обновления ОС, предлагаемые для Redmi Note 13 5G. Это несоответствие привлекло внимание, поскольку необычно, что новая модель имеет более короткий срок поддержки, чем ее предшественник.

Для моделей серии Pro, включая Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+ 5G, Xiaomi подтвердила три обновления ОС Android и четыре года обновлений безопасности. Эти устройства также поставляются с Android 14 и фирменным интерфейсом Xiaomi HyperOS.