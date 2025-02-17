Дрон ZINO MINI PRO-2025 официально выпущен

Hubsan

Компания Hubsan официально анонсировала выпуск дрона ZINO MINI PRO-2025, опубликовав его продажи на своем сайте, однако информация о цене пока не указана.

По описанию, модель весит 249 граммов и оснащена аккумулятором емкостью 3000 мАч, обеспечивающим время полета до 28 минут. Устройство оснащено системой управления полетом третьего поколения Hubsan и технологией визуального слежения третьего поколения, поддерживающей такие функции, как защита от сваливания и возврат в исходное положение при низком заряде батареи, что обеспечивает повышенную безопасность во время работы.

Что касается съемки, то дрон оснащен 1/1,3-дюймовым 48-мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией биннинга пикселей 2,4 мкм. В паре с объективом с диафрагмой F1.85 он поддерживает запись 4K-видео со скоростью 30 кадров в секунду и оснащен трехосевым карданом для стабильной съемки, о чем говорится на сайте производителя.

Hubsan

Дрон, по информации, также оснащен системой передачи данных SyncLeas 4, которая обеспечивает максимальную дальность сигнала 16 километров и включает в себя двойную антенну для надежного соединения.