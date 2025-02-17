В Индии стартовали продажи Vivo V50 с эксклюзивным дизайном.

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Компания Vivo, по сообщениям, официально представила Vivo V50 в Индии, ознаменовав свой выход в сегмент премиальных смартфонов среднего класса. Устройство, пришедшее на смену прошлогоднему Vivo V40, может похвастаться тонким дизайном, емким аккумулятором и эксклюзивным для Индии цветом Starry Night.

По описанию, смартфон оснащен 6,77-дюймовым FHD+ четырехугольным AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, обеспечивающим яркое изображение и плавную работу. Под капотом у него установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тот же чипсет, что и в предшественнике Vivo V40.

Для фотосъемки V50 оснащен 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 50-Мп широкоугольным объективом на задней панели. Фронтальная камера также имеет 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и предназначена для любителей selfie и влогеров.

Телефон работает под управлением Funtouch OS 15, основанной на Android 15, и Vivo взяла на себя обязательство три года обновлять ОС и четыре года обновлять систему безопасности. Кроме того, телефон защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, имеет оптический датчик отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и поддерживает Bluetooth 5.4.

Батарея емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Vivo V50 доступен в трех вариантах:

8GB + 128GB: ₹34,999(~$403)

8GB + 256GB: ₹36,999(~$426)

12GB + 512GB: ₹40,999(~$472)

Согласно информации, смартфон поступит в продажу с 25 февраля на Amazon, Flipkart и официальном сайте Vivo. Предварительные заказы открыты уже сейчас, и пользователи могут выбрать один из трех вариантов расцветки: Rose Red, Titanium Grey и Starry Night.