За месяц до презентации бренд постепенно раскрывает ключевые подробности о Neo 10R.

Компания iQOO собирается представить iQOO Neo 10R 11 марта 2025 года и в преддверии анонса раскрывает ключевые характеристики. В последнем сообщении подтверждается, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Помимо возможности быстрой зарядки, как заявлено, iQOO Neo 10R будет работать на чипсете Snapdragon 8s Gen 3, обеспечивающем повышенную игровую производительность, включая поддержку 90 кадров в секунду в играх и частоту дискретизации мгновенного касания 2 000 Гц. Устройство будет доступно в двух цветах: Moonlight Titanium и Raging Blue, оба с двухцветной отделкой.

Сообщается, что Neo 10R будет оснащен аккумулятором емкостью 6 400 мАч и 6,78-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Он будет работать под управлением Funtouch OS 15, основанной на Android 14, и будет оснащен встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.

Примечательны и возможности камеры: 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и тыловая камера с 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Ожидается, что устройство будет поддерживать запись видео в формате 4K 60fps.

Как сообщается, цена iQOO Neo 10R не превысит $345.