Google давно выпускает бета-версии Android 16, теперь настал черед выпуска стабильной ОС.

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Компания Google официально объявила в своем блоге, что ее ежегодная конференция для разработчиков I/O пройдет 20-21 мая 2025 года в амфитеатре Shoreline в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Эксперты из Gizmochina предположили, что на этом мероприятии, транслируемом в прямом эфире на YouTube, будет представлена операционная система Android 16, продолжив традицию Google представлять новые версии Android во время конференции.

Разработчики и технологические энтузиасты уже видели проблески того, что принесет Android 16 через бета-версии обновлений. Одна из ключевых функций включает гибридный режим автоэкспозиции для камер, позволяющий пользователям комбинировать ручные и автоматические настройки экспозиции для большей гибкости при фотографировании. Среди других заметных обновлений - тонкие настройки цветовой температуры и оттенка, обеспечивающие расширенный контроль над балансом белого, а также фотографии движения, которые объединяют неподвижные изображения с короткими видео и аудио. Разработчики также получат новые инструменты для управления местом сохранения фотографий движения, что расширит функциональность различных приложений.

Конференция Google I/O считается одним из самых ожидаемых технологических событий года. На ней компания демонстрирует свои последние разработки в области Android, искусственного интеллекта и других инновационных технологий.