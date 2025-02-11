Китайский производитель смартфонов ранее экспериментировал с конфигурацией RYYB для датчиков изображения, и, как сообщается, Pura 80 Ultra будет частью этой линейки.

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По имеющимся данным, компания Huawei уделяет большое внимание возможностям обработки изображений в своем грядущем Pura 80 Ultra. Утечки говорят о том, что основной 1-дюймовый сенсор и 1/1,31-дюймовый перископический телесенсор будут использовать конфигурацию массива цветных фильтров RYYB. Эта информация поступила от источника Digital Chat Station, который поделился подробностями о прототипе и настройках камеры устройства.

Ожидается, что Pura 80 Ultra будет оснащен 50-Мп 1-дюймовым основным сенсором с переменной диафрагмой. Использование конфигурации RYYB в этом датчике направлено на улучшение работы в условиях низкой освещенности за счет захвата большего количества света по сравнению с традиционной конфигурацией RGGB. Это может привести к более ярким изображениям, хотя датчики RYYB иногда сталкиваются с проблемами точности цветопередачи. Однако Huawei уже имела опыт работы с технологией RYYB и, скорее всего, усовершенствовала обработку изображений для решения этих проблем.

В перископической телекамере также будет использована конфигурация RYYB, что, как ожидается, повысит ее производительность в условиях недостаточной освещенности. Этот сенсор, вероятно, будет поддерживать оптический зум и обеспечит улучшенную передачу деталей даже в сложных сценариях освещения.

Массив цветовых фильтров RYYB (Red-Yellow-Yellow-Blue) отличается от более распространенной конфигурации RGGB (Red-Green-Green-Blue) тем, что зеленые пиксели заменяются желтыми. Это позволяет сенсору захватывать больше света, что делает его особенно эффективным при съемке в условиях недостаточной освещенности. Хотя RYYB иногда может снижать точность цветопередачи, Huawei уже демонстрировала способность оптимизировать эту технологию в своих флагманских устройствах.

Ожидается, что основной и перископический датчики будут оснащены переменной диафрагмой, что позволит камере динамически регулировать количество света, попадающего в объектив. Это обеспечит оптимальную производительность как в ярком, так и в тусклом окружении. Кроме того, Huawei, вероятно, будет использовать свою технологию обработки изображений XMAGE для дальнейшего повышения точности цветопередачи и общего качества изображения датчиков RYYB.





Huawei Pura 80 Ultra является частью серии Pura 80, дебют которой ожидается во II квартале 2025 года. Предполагается, что эта серия принесет значительные улучшения в области фотосъемки на смартфонах. Уделяя особое внимание работе в условиях низкой освещенности и расширенным возможностям обработки изображений, Pura 80 Ultra может установить новый стандарт для камер флагманских смартфонов.