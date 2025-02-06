Цена Coolpix P1100 немного выше, чем у его предшественника.

Компания Nikon, по сообщению, представила модель Coolpix P1100, преемницу модели P1000 в линейке мостовых камер с суперзумом. Модель P1100 сохранила 125-кратный оптический зум, которым отличалась ее предшественница.

По описанию, Coolpix P1100 оснащена зум-объективом 24-3000 мм (в 35-мм эквиваленте) и упакована в корпус весом 3,1 фунта (1410 граммов). Хотя 16,79-мегапиксельная матрица физически мала (тип 1/2,3), она позволяет использовать широкий диапазон зума. Плавающая диафрагма начинается с f/2,8 и закрывается до f/8 на телеобъективе.

Если 3000 мм недостаточно, камера поддерживает функцию цифрового зума, которая расширяет диапазон до эквивалента 12000 мм или 600-кратного увеличения.

Как сообщается, для борьбы с дрожанием рук и получения более четких изображений Nikon оснастила объектив оптическим стабилизатором Dual Detect Optical VR, который обеспечивает подавление вибраций, эквивалентное 4,0 стопам в центре кадра.

P1100 поддерживает запись 4K-видео с разрешением до 30p, имеет 3,2-дюймовый ЖК-дисплей с переменным углом обзора и включает функцию таймлапса. Камера также поддерживает чистый HDMI-выход для тех, кто хочет подключиться к внешним дисплеям или рекордерам.

В P1100 появился режим наблюдения за птицами с функцией выбора зоны автофокусировки. Эта функция позволяет назначать функции камеры на кнопки Fn1/Fn2 на дополнительном пульте дистанционного управления ML-L7, что упрощает настройку во время съемки.

Еще одним дополнением является режим «Фейерверк», предназначенный для уменьшения размытых бликов при съемке с длительной экспозицией. Что касается возможностей подключения, то Nikon наконец-то использует порт USB-C для ввода/вывода данных, заменив им устаревший порт micro-USB.

Согласно источнику, P1100 будет стоить 1099,95 долларов и поступит на полки магазинов в конце февраля.