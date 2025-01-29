Infinix Smart 9 HD выпущен в продажу

Согласно данным, на рынке появился доступный смартфон Infinix Smart 9 HD, цена которого составляет около $77 за вариант с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Устройство доступно для покупки на Flipkart и официальном сайте Infinix. Смартфон рассчитан на бюджетных пользователей и при этом обладает рядом функций, которые обычно встречаются в более дорогих устройствах.

По описанию, аппарат оснащен 6,7-дюймовым HD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 500 нит и защитным стеклом Panda Glass. Дисплей также оснащен Dynamic Bar - функцией, вдохновленной Dynamic Island от Apple, которая улучшает пользовательский интерфейс. Телефон работает на чипсете MediaTek Helio G50, в паре с 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 ГБ памяти eMMC 5.1 с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карт microSD. Кроме того, до 3 ГБ неиспользуемого хранилища можно использовать в качестве виртуальной оперативной памяти.

Камера включает в себя 13-Мп двойную тыльную камеру с Quad LED вспышкой и возможностью зума, а также 8-Мп фронтальную камеру для селфи. Устройство работает под управлением XOS 14.1, основанной на Android 14 Go, и обещает два года обновлений безопасности. Он оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой 10-ваттной зарядки, который, как утверждает Infinix, может обеспечить до 14,5 часов воспроизведения видео или 8,6 часов игр.

Что касается дизайна, то Smart 9 HD имеет многослойную стеклянную заднюю панель, доступную в трех цветах: Мятно-зеленый, Кораллово-золотой и Черный металлик. Толщина телефона составляет 7,8 мм, а вес - 188 г. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54 и прошло 250 000 испытаний на ударопрочность.