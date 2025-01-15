Устройство работает на базе нового процессора Intel Core N-серии, который обеспечивает прирост производительности до 42% при сохранении эффективного энергопотребления.

Компания ASUS официально объявила о выпуске NUC 14 Essential - ультракомпактного бюджетного мини-ПК. Данный релиз последовал за выпуском NUC 14 Pro в прошлом году и обозначил дальнейшую экспансию ASUS на рынке мини-ПК. Устройство работает на базе нового процессора Intel Core N-серии, который обеспечивает значительный прирост производительности при сохранении эффективного энергопотребления.

ASUS

Согласно информации, новинка оснащена новыми чипами Intel Core N-серии, в конфигурациях с архитектурой до восьми ядер E. ASUS утверждает, что такая конфигурация обеспечивает 42-процентный прирост производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Дизайн мини-ПК подчеркивает доступность для пользователя, позволяя легко обновлять память и SSD-накопители. Устройство имеет компактный корпус объемом 0,56 л, в комплекте идут крепления VESA.

ASUS

Кроме того, устройство оборудовано модулями Intel Wi-Fi 6E (Gig+) и Bluetooth 5.3, что повышает производительность и безопасность беспроводной связи.

Производитель провел тщательное тестирование: более 1000 часов работы при температуре до 100°C и 1400 часов влажности при 70°C. Мини-ПК также оснащен самовосстанавливающимся BIOS и может управляться удаленно через ASUS Control Center.

Новинка предусматривает поддержку до трех 4K-дисплеев через HDMI, DisplayPort 1.4 и порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort.

ASUS

Устройство будет доступно в черном цвете и будет поддерживать различные операционные системы, включая Windows 11 64-bit, Ubuntu 24.04 LTS 64-bit и RedHat Enterprise Linux 64-bit. NUC 14 Essential предлагает несколько конфигураций с различными процессорами Intel, памятью и накопителями, хотя на момент поставки память и накопители установлены не будут.

Выпуск ASUS NUC 14 Essential запланирован на конец этого квартала, а информация о ценах будет объявлена по мере приближения даты запуска.