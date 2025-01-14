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Kefir32
В Госдуме предлагают распределить между россиянами доходы от природных ресурсов
Выплаты будут производиться ежеквартально гражданам, имеющим трудовой стаж не менее 15 лет.

В Госдуме рассматривается предложение о распределении средств, полученных от продажи природных ископаемых, между жителями РФ. Инициатива, предложенная Анжеликой Глазковой, направлена на создание организации, которая будет предоставлять средства гражданам, исходя из прибыли, полученной от продажи нефти и газа.

Freepik

Средства будут выделяться ежеквартально тем, кто проработал не менее 15 лет. Вдохновением для создания фонда послужила модель Аляски, где часть средств, полученных за продажу природных ресурсов, поступает в бюджет региона.

Организация должна быть создана к 1 января 2026 г., и ежегодно ей будет выделяться 15% средств ФНБ. Платежи будут перечисляться на казначейские счета с государственным участием.

Глава фонда будет избираться Государственной думой на пятилетний период по представлению главы государства. Однако правительство выразило обеспокоенность по поводу возможного истощения ФНБ и его влияния на устойчивость бюджета.

#госдума #общество #доходы
Источник: gazeta.ru
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