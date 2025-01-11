Спустя месяц после выпуска телефона в Индии, компания Xiaomi представила Redmi Note 14 на мировой арене.

Компания Xiaomi выпустила Redmi Note 14 на мировом рынке, спустя месяц после его дебюта в Индии. Глобальная версия сохранила большинство функций, но получила значительное обновление камеры. Xiaomi также представила новую модель, предназначенную только для LTE, с другим чипсетом, размером и настройками камеры.

Согласно описанию, внутри Redmi Note 14 5G установлен чипсет Dimensity 7025 Ultra. Как он отличается от обычного Dimensity 7025, пока неизвестно. Телефон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он обеспечивает пиковую яркость 2 100 нит и имеет защиту Gorilla Glass 5. В перфорационном отверстии расположена 20-Мп фронтальная камера.

На тыльной стороне располагается основная камера на 108 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS) и сенсором размером 1/1,67 дюйма. К ней присоединяются ультраширокая камера на 8 МП и макрообъектив на 2 МП. Телефон защищен от пыли и влаги по стандарту IP64, что лучше, чем IP54 у предыдущей модели.

Версия с 5G оснащена 3,5-мм разъемом для наушников, что сегодня редкость. Он оснащен батареей емкостью 5 110 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт. Зарядное устройство мощностью 45 Вт входит в комплект поставки, за исключением стран ЕС.

Аппарат функционирует под управлением HyperOS на базе Android 14 и содержит такие инструменты ИИ, как AI Erase и AI Beautify. Модель представлена в черном, фиолетовом и кораллово-зеленом цветах, с вариантами памяти 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ. Цены будут объявлены в ближайшее время..

Модель с LTE, смартфон Redmi Note 14 4G использует более старый чипсет Helio G99. Как сообщается, он сохранил основную камеру на 108 МП, но отказался от OIS. Нет и ультраширокой камеры. Вместо нее есть датчик глубины 2 МП и макрокамера 2 МП. Фронтальная камера - та же 20-Мп.

Данная модель снабжена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Он может достигать яркости 1 800 нит и сертифицирован TÜV Rheinland на низкий уровень синего света. Экран также имеет защиту Gorilla Glass.

Версия 4G оснащена более емким аккумулятором на 5500 мАч с проводной зарядкой мощностью 33 Вт. За пределами ЕС она поставляется с зарядным устройством. Он защищен от влаги по стандарту IP54 и имеет 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Он также работает под управлением HyperOS с базовыми функциями искусственного интеллекта.

Телефон выпускается в черном, фиолетовом, синем и зеленом цветах. Он доступен в версиях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цены начинаются от 200 евро/ 180 фунтов стерлингов, а более дорогие версии стоят 230 евро/ 230 фунтов стерлингов в зависимости от региона.