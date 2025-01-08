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Илон Маск высмеял слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке, что вызвало бурную реакцию со стороны различных политических деятелей, включая предпринимателя-миллиардера Илона Маска.
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В недавнем обмене мнениями в социальных сетях предприниматель Илон Маск с юмором отреагировал на высказывания премьер-министра Канады Джастина Трюдо о суверенитете страны. Маск отреагировал после того, как Трюдо твердо заявил, что Канада никогда не сможет стать частью Соединенных Штатов. Это замечание было сделано в контексте продолжающихся дискуссий об отношениях между США и Канадой после переизбрания Дональда Трампа.

Маск, известный своим острым умом и откровенным характером, опубликовал пост, чтобы высмеять утверждение Трюдо: «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что не имеет значения, что ты говоришь».

Отставка Трюдо, о которой было объявлено 6 января, знаменует собой важный момент в канадской политике, тем более что она совпадает с предстоящей инаугурацией Трампа. Премьер-министр выражал свою приверженность Канаде во время пребывания на посту, заявляя, что он всегда боролся за интересы страны. Однако его лидерство стало объектом пристального внимания, особенно в свете провокационных предложений Трампа о том, что Канада может присоединиться к США в качестве 51-го штата.

В декабре Трамп попал в заголовки газет, предложив аннексировать Канаду, и это заявление Трюдо расценил как шутку. Тем не менее, риторика вокруг этой темы усилилась, а Трамп во время своего рождественского обращения вновь заявил о потенциальных преимуществах такого союза.

Сейчас, когда Трюдо готовится покинуть свой пост, политический ландшафт Канады меняется. Его уход поднимает вопросы о будущем направлении Либеральной партии и о том, как она будет справляться с проблемами, возникающими в связи с переизбранием администрации Трампа.

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дональд трамп илона маск канада и сша
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