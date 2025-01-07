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Kefir32
MSI выпустила мини-ПК Cubi NUC AI+ 2M с расширенными возможностями
Компания MSI объявила о начале выпуска серии миникомпьютеров Cubi NUC AI, представив модель Cubi NUC AI+ 2M, оснащенную процессорами Intel Core Ultra 200V «Lunar Lake».

Компания MS официально представила серию мини-компьютеров Cubi NUC AI, продемонстрировав модель Cubi NUC AI+ 2M, оснащенную процессорами Intel Core Ultra 200V «Lunar Lake». Наряду с ней компания также показала Cubi NUC AI 1UM, оснащенный процессорами предыдущего поколения «Meteor Lake».

MSI

Согласно описанию, Cubi NUC AI+ 2M отличается компактными размерами - всего 0,826 литра. Компьютер оснащен кнопкой загрузки с функцией распознавания отпечатков пальцев и физическими кнопками для функции Copilot. Пользователи могут выбрать мощный процессор Ultra 7 258V и интегрировать до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Мини-компьютер поддерживает один твердотельный накопитель формата M.2 и оснащен встроенными динамиками и микрофоном.

MSI

Что касается возможностей подключения, то Cubi NUC AI+ 2M оснащен Wi-Fi 7, двумя портами Thunderbolt 4 (один из них поддерживает 100 Вт Power Delivery) и двумя портами 2,5GbE RJ45. Дополнительные функции включают 3,5-мм разъем для наушников, два порта USB-A 10 Гбит/с и кардридер microSD, расположенный на передней панели.

MSI

Модель Cubi NUC AI 1UM, напротив, отличается более компактным форм-фактором - 37,5 мм в высоту и 0,51 л в объеме. Он оснащен двумя слотами DDR5 SO-DIMM и двумя слотами M.2 SSD, Кроме того, как и его аналог, имеет два порта Thunderbolt 4 и два порта 2.5GbE RJ45, а также два выхода HDMI и беспроводную связь Wi-Fi 7.

#msi #cubi nuc ai
Источник: ithome.com
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