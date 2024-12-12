Компания Casio представила новые флуоресцентные часы G-Shock Virtual Mix с Bluetooth

Casio представила новую коллекцию G-Shock Virtual Mix в Японии. В коллекцию входят три модели: GA-B001MW-8AJF, GD-B500MW-8JF и GA-2300MW-8A, каждая из которых выделяется уникальным серо-зеленым цветовым оформлением.

Casio

Флагманом новой линейки стал GA-B001MW-8AJF, который отличается карбоновым корпусом и гибридным аналогово-цифровым дисплеем с яркими светящимися метками. Эта модель предлагает более тонкий и угловатый вид, что делает её подходящей для городского стиля. В дополнение к этому, часы поддерживают Bluetooth-соединение, позволяющее синхронизироваться со смартфоном для автоматической настройки времени и функции поиска телефона. Аккумулятор обеспечивает до двух лет работы, а также предусмотрены функции экономии энергии и оповещения о низком заряде.

Модель GD-B500MW-8JF не имеет карбонового корпуса, но предлагает функции фитнес-трекинга с шагомером, синхронизируемым со смартфонами. Широкий негативный ЖК-дисплей обеспечивает отличную читаемость, сохраняя при этом элегантный дизайн. Обе модели сохраняют основные функции G-Shock, включая мировое время, секундомер и множество будильников.

Цены на GA-B001MW-8AJF составляют ¥22,550 ($150), а на GD-B500MW-8JF — ¥20,900 ($139) в Японии. Модель GA-2300MW-8A также представлена, но информация о её цене и доступности пока отсутствует. Даты международного релиза пока не объявлены.