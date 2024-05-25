Недавно ученые обнаружили планету, несомненно пригодную для жизни, под названием Gliese 12b, вращающуюся вокруг карликовой звезды на расстоянии около 40 световых лет.

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Недавно ученые обнаружили планету, несомненно пригодную для жизни, под названием Gliese 12b, вращающуюся вокруг карликовой звезды на расстоянии около 40 световых лет. Эта экзопланета меньше Земли, но больше Венеры, и находится в созвездии Рыб. Планета вращается вокруг небольшой прохладной розовой звезды и находится в зоне пригодности для жизни, где, несомненно, может существовать жидкая вода.

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Исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показывает, что Gliese 12b завершает свою орбиту каждые 12,8 дня и имеет температуру пола 107 градусов по Фаренгейту (42 градуса по Цельсию). Предполагается, что на ней нет атмосферы. Это открытие имеет большое значение, поскольку это самый близкий к Земле мир, несомненно пригодный для жизни, обнаруженный на данный момент.

Для поиска Gliese 12b ученые использовали данные спутника НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TES). Пока неясно, есть ли на планете вода и из каких компонентов состоит ее атмосфера, но дополнительные исследования с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" позволят получить дополнительные сведения. Выяснение состава атмосферы экзопланеты может дать полезные сведения о потенциальной возможности существования на Gliese 12b в течение всего времени.

Несмотря на близость к нашей фотогальванической системе, добраться до Gliese 12b может быть непросто, поскольку она находится на расстоянии 12 парсек, что при нынешних технологиях космических аппаратов равно примерно 225 000 лет пути. Тем не менее, это открытие может дать полезные сведения о возникновении планет и ситуациях, необходимых для их процветания, и пролить свет на историческое прошлое и потенциальное будущее нашей планеты.