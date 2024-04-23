Несмотря на то, что HMD работает над отказом от бренда "Nokia" в пользу собственного бренда, компания все еще выпускает некоторые телефоны под маркой Nokia

Onleaks / AndroidHeadlinesNokia 225 4G 2024 - это предстоящий телефон от HMD Global, который демонстрирует, что компания продолжает фокусироваться на телефонах под брендом HMD, но при этом выпускает модели с фирменным брендом Nokia. Недавняя утечка от Onleaks (через AndroidHeadlines) дала представление о внешнем виде телефона и вариантах расцветки, которые включают розовый и темный зеленовато-голубой цвета.

Nokia 225 4G не предлагает никаких революционных функций, поскольку напоминает типичный телефон с одной задней камерой, брендингом Nokia и HMD, 2,4-дюймовым дисплеем с клавиатурой на передней панели и аккумулятором емкостью 1 450 мАч. Он будет работать под управлением операционной системы S30+ от HMD, иметь 128 МБ памяти, 64 МБ оперативной памяти, а также оснащен портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.

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Благодаря появившимся утечкам, запуск Nokia 225 4G 2024 становится очевидным, и ожидается, что он будет запущен в Европе и Африке, где спрос на такие телефоны выше, чем в США. Цена телефона составит около 100 евро (~10 000 рублей).