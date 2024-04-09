В некоторых блогах появились официальные рендеры внешнего вида устройства, которое действительно сильно изменилось по сравнению с предыдущим поколением iPhone SE3.

Долгожданный iPhone SE4 уже набирает обороты в Интернете, а просочившиеся в сеть рендеры наконец-то дают поклонникам представление о том, что их ждет. По сравнению со своими предшественниками, iPhone SE3 и SE2, iPhone SE4 может похвастаться серьезным обновлением дизайна.

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Ушел в прошлое дизайн iPhone 8, так как iPhone SE4 теперь будет иметь 6,1-дюймовый экран с "вырезом" и гладкую металлическую рамку, напоминающую iPhone 13 Pro. Варианты расцветки - красный, черный, белый и зеленый - напоминают расцветку униформы " Team ", добавляя смелые и молодежные нотки.

Оснащенный однообъективной основной камерой, iPhone SE4, по слухам, будет оснащен разъемом USB-C и поддержкой 5G. Также ходят слухи, что его официальный анонс совпадет с представлением нового поколения iPad в следующем месяце.

Для любителей техники и фанатов Apple iPhone SE4 станет переломным моментом в мире смартфонов.