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На выставке MWC Samsung представила Galaxy Watch 6 и технологии здорового дома

Выставка Mobile World Congress 2024 в Барселоне еще продолжается, она уже стала триумфом технологических инноваций и одним из бесспорных главных героев является Samsung.
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Выставка Mobile World Congress 2024 в Барселоне еще продолжается, она уже стала триумфом технологических инноваций и одним из бесспорных главных героев является Samsung. Корейская компания сразу же поразила общественность серией революционных анонсов, в основном сфокусированных на искусственном интеллекте и на бесшовном соединении между устройствами Galaxy.

Одним из главных фокусов стенда Samsung стало представление серии инструментов Galaxy AI, вдохновленных новым смартфоном серии Galaxy S24. Эти инструменты, которые также были распространены на новые часы Galaxy Watch 6, призваны улучшить здоровье и самочувствие пользователей за счет интеллектуального использования данных. Среди функций искусственного интеллекта, посвященных здоровью, выделяется "My Vitality Score" - система, предоставляющая персонализированную информацию о здоровье на основе нескольких факторов, включая сон, частоту сердечных сокращений, физическую активность и изменчивость сердечного ритма.

Плюс ко всему, функциональность "Booster Card" получила признание благодаря своей способности отслеживать заранее определенные цели здоровья и предоставлять полезную информацию для улучшения его повседневного образа жизни. Эти функции будут интегрированы в смарт-часы Samsung позднее в этом году, предложив пользователям полный и персональный опыт отслеживания.

Samsung представила новую серию ноутбуков Galaxy Book4, которая обещает вывести производительность на новый уровень. Эти устройства имеют плавную связь с другими устройствами Galaxy, позволяя пользователям легко передавать фото и видео между Galaxy Tab S9, Galaxy S24 и Galaxy Book4 без помех. Такая интеграция призвана упростить жизнь пользователей, позволив им работать более эффективно и обмениваться контентом быстро и легко.

Samsung также продемонстрировала, как экосистема SmartThings может превратить ваше жилище в более здоровую и интеллектуальную среду. Используя SmartThings, пользователи могут управлять освещением для оптимизации сна, планируя его выключение или автоматическое включение на основе ваших привычек. Затем они могут настроить оповещения, напоминающие о необходимости принять лекарство или выполнить другие действия, важные для здоровья и хорошего самочувствия. Таким образом, компания в очередной раз демонстрирует свою приверженность технологическим инновациям именно в области улучшения повседневной жизни с помощью интеллектуальных и интегрированных решений.

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samsung mwc 2024 galaxy watch 6
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