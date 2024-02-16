Microsoft подтверждает выпуск Windows 11 24H2 во второй половине этого года

Компания Microsoft официально объявила, что долгожданная Windows 11 24H2 будет выпущена во второй половине этого года, а более масштабный запуск ожидается в сентябре. Эта новость стала разочарованием для тех, кто ожидал выхода Windows 12, поскольку она не будет представлена в этом году.

Одним из главных изменений в грядущей версии Windows 11 24H2 станет удаление некоторых встроенных приложений, которые Microsoft считает "безвкусными". Технологический гигант планирует уменьшить раздутость системы, удалив по умолчанию такие приложения, как Cortana, Mail, Calendar, Maps, People, Movies and TV apps. Приложение для планшетов также будет удалено в будущих обновлениях.

Решение Microsoft удалить эти приложения объясняется их низким уровнем использования, поскольку большинство пользователей редко используют их в повседневной работе. Установка этих приложений по умолчанию привела к некоторому раздуванию системы, что и вызвало необходимость их удаления.

Помимо удаления встроенных приложений, в версии Windows 11 24H2 появится новый интерфейс автономной установки. В частности, на странице настроек Wi-Fi появится кнопка "Установить драйвер", что облегчит пользователям установку чистых версий Windows без необходимости установки драйверов.

Этими изменениями Microsoft стремится сделать работу с Windows более чистой и эффективной для пользователей. По мере приближения даты выхода Windows 11 24H2 многие с нетерпением ждут новых функций и улучшений, которые она принесет.