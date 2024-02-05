Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Глава Samsung Electronics Ли Джэён признан невиновным в финансовых махинациях
Глава Samsung Electronics был признан невиновным в бухгалтерских махинациях и манипулировании акциями в ходе слияния компаний в 2015 году. Это решение может дать Ли больше свободы действий в управлении крупнейшим южнокорейским концерном.

реклама

В понедельник суд в Сеуле признал бывшего председателя совета директоров компании Samsung Electronics, Ли Джэёна, невиновным в обвинениях в мошенничестве и манипулировании акциями. Дело было связано с слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году, которое было предназначено для укрепления контроля Ли над корейским технологическим гигантом.

реклама

Это неожиданное решение суда может дать Ли больше свободы в управлении Samsung Electronics, крупнейшим концерном Южной Кореи. Решение суда может освободить Ли от юридических ограничений, которые на протяжении почти десяти лет препятствовали инновационной деятельности Samsung Electronics и созданию новых рабочих мест. Эти юридические проблемы привели к бюрократизации и нежеланию рисковать внутри компании.

Обвинения в адрес Ли и других бывших руководителей касались организации слияния двух дочерних компаний Samsung, игнорирования интересов малых акционеров. Семья Ли контролировала Cheil Industries, но не Samsung C&T, однако после слияния семья Ли стала значительным акционером Samsung Electronics.

Прокуроры требовали для Ли пятилетнего тюремного заключения, но он отрицал свою вину, утверждая, что слияние было в интересах акционеров. Судебное решение признало, что решение о слиянии было принято после тщательного рассмотрения и анализа советами директоров обеих компаний, отклонив утверждения о том, что единственной целью слияния было укрепление прав Ли на управление.

Оправдательный приговор распространяется на всех 14 обвиняемых и не позволяет Ли вернуться в тюрьму. Ранее Ли был осужден в 2017 году за подкуп подруги бывшего президента Пак Кын Хе, после чего отбывал 18 месяцев из 30-месячного срока и был помилован в 2022 году.

Если прокуроры не подадут апелляцию, это решение будет означать окончание юридических проблем Ли, которые начались еще в 2016 году. Адвокат Ли выразил благодарность за "мудрое решение" суда.

Хотя некоторые критикуют это решение как несправедливое, подчеркивая защиту глав конгломератов, оно может привести к возможным изменениям для Samsung и Ли, который сыграл важную роль в развитии конгломерата. Семье Ли и связанным с ней структурам в настоящее время принадлежит 20,7% акций Samsung Electronics.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В связи с этим делом Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала правительство Южной Кореи выплатить американскому хедж-фонду Elliott 108,5 миллиона долларов за роль Национальной пенсионной службы в одобрении слияния стоимостью 8 миллиардов долларов. Корейские конгломераты часто подвергаются пристальному вниманию общественности из-за различных скандалов, но недавние усилия бизнес-лидеров по взаимодействию с общественностью привели к более благоприятному восприятию. После решения суда акции Samsung C&T, фактической холдинговой компании группы, немного выросли, а затем остались практически без изменений.

#samsung #samsung electronics #jay lee
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung выпустит обновление с улучшением камер Galaxy S24
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
8
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
12
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
28
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
2
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
3
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
Российская армия продвинулась до 1500 метров в глубину на ореховском направлении
+
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
13
CNN: Буданов заявил о разработке специального плана действий для украинских формирований
9
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
5
Компания из США заявила о готовности к доставке своего космического аппарата на поверхность Луны
2
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
+
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 должен стать очень тонким и лёгким
+
Samsung готовит к выходу два доступных смартфона Galaxy A35 и A55
1
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
2
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
12
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+
Встроенную графику процессоров Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G сравнили в играх
2

Популярные статьи

Украина получает серийный GLSDB
9
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
21
Что меня раздражает в современных мониторах
100
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
39
МК-1: Воздушный крейсер в небе
4
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
51
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
13
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
178
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
59

Сейчас обсуждают

Бахтиёр Кудратуллаев
20:47
что то в этом есть
Минцифры РФ: за неделю подано более миллиона заявок на дистанционное участие в выборах президента
Слав Webster
20:39
Из подводной лодки вообще ничего не видно кроме стен каюты Кто то хочет поплавать на атомной подводной лодке бесплатно? :) И не надо ее покупать всю - вам ее выдадут в армии ::)))
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Сергей Иванов
20:39
Я бы купил ее на свои последние 2 лярда! А потом на пенсию содержал!
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
HREN
20:37
Жуткого вида штамповка. С прогибом от веса. За 50 долларов. Разделить в два раза и купить корпус лучше. Или увеличить в два раза и купить корпус еще лучше. Но не этот.
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
Сергей Иванов
20:35
Дрон амерский, взрывчатка тоже их...и написать на нем : жизнь черных тоже имеет ....
Украина получает серийный GLSDB
Сергей Иванов
20:32
Бл...! Купить дрон в штатах, забить его взрвычаткой и пиз.....ь по боингу. С территории США. А кто сказал, что это мы? Хватит уже воевать в белых перчатках
Украина получает серийный GLSDB
Дмитрий Новиков
20:32
После батискафа "Титан" количество желающих подубавится.
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Eisbrecher
20:29
Есть и кот, и ребенок. Системник с открытой крышкой стоит под столом (кулер слишком здоровый, не дает стенку закрыть). Ни ногу не запихал, ни кота не намотало, ни мухи кз не устроили :).
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
Семён Гривин
20:27
Deadp47 - инфоцыган без авторского контента.
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
Spike Rus
20:26
Ну те авто которые идут для (не)слуг народа наверное и не ногами и помощи какой то там матери собирают. А вот те которые идут простым холопам кривые да косые, которые будучи на обслуживании СЦ уже нач...
Самарский губернатор пересел на Lada Aura
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем