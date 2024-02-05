Глава Samsung Electronics был признан невиновным в бухгалтерских махинациях и манипулировании акциями в ходе слияния компаний в 2015 году. Это решение может дать Ли больше свободы действий в управлении крупнейшим южнокорейским концерном.

В понедельник суд в Сеуле признал бывшего председателя совета директоров компании Samsung Electronics, Ли Джэёна, невиновным в обвинениях в мошенничестве и манипулировании акциями. Дело было связано с слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году, которое было предназначено для укрепления контроля Ли над корейским технологическим гигантом.

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Это неожиданное решение суда может дать Ли больше свободы в управлении Samsung Electronics, крупнейшим концерном Южной Кореи. Решение суда может освободить Ли от юридических ограничений, которые на протяжении почти десяти лет препятствовали инновационной деятельности Samsung Electronics и созданию новых рабочих мест. Эти юридические проблемы привели к бюрократизации и нежеланию рисковать внутри компании.

Обвинения в адрес Ли и других бывших руководителей касались организации слияния двух дочерних компаний Samsung, игнорирования интересов малых акционеров. Семья Ли контролировала Cheil Industries, но не Samsung C&T, однако после слияния семья Ли стала значительным акционером Samsung Electronics.

Прокуроры требовали для Ли пятилетнего тюремного заключения, но он отрицал свою вину, утверждая, что слияние было в интересах акционеров. Судебное решение признало, что решение о слиянии было принято после тщательного рассмотрения и анализа советами директоров обеих компаний, отклонив утверждения о том, что единственной целью слияния было укрепление прав Ли на управление.

Оправдательный приговор распространяется на всех 14 обвиняемых и не позволяет Ли вернуться в тюрьму. Ранее Ли был осужден в 2017 году за подкуп подруги бывшего президента Пак Кын Хе, после чего отбывал 18 месяцев из 30-месячного срока и был помилован в 2022 году.

Если прокуроры не подадут апелляцию, это решение будет означать окончание юридических проблем Ли, которые начались еще в 2016 году. Адвокат Ли выразил благодарность за "мудрое решение" суда.

Хотя некоторые критикуют это решение как несправедливое, подчеркивая защиту глав конгломератов, оно может привести к возможным изменениям для Samsung и Ли, который сыграл важную роль в развитии конгломерата. Семье Ли и связанным с ней структурам в настоящее время принадлежит 20,7% акций Samsung Electronics.

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В связи с этим делом Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала правительство Южной Кореи выплатить американскому хедж-фонду Elliott 108,5 миллиона долларов за роль Национальной пенсионной службы в одобрении слияния стоимостью 8 миллиардов долларов. Корейские конгломераты часто подвергаются пристальному вниманию общественности из-за различных скандалов, но недавние усилия бизнес-лидеров по взаимодействию с общественностью привели к более благоприятному восприятию. После решения суда акции Samsung C&T, фактической холдинговой компании группы, немного выросли, а затем остались практически без изменений.