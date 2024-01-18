Кассирша "Макдоналдса" в Пенсильвании, Дот Шарп, в возрасте 84 лет наконец-то вышла на пенсию после 45 лет работы в компании.

Дот Шарп

Кассирша "Макдоналдса" в Пенсильвании, Дот Шарп, в возрасте 84 лет наконец-то вышла на пенсию после 45 лет работы в компании. Она начала работать в ресторане McDonald's в Гибсонии с 7 сентября 1978 года и обслужила своего последнего клиента, свою внучку, 12 января 2024 года. Шарп выразила грусть по поводу расставания с коллегами и клиентами, подчеркнув, что работала с милыми людьми и что они были лучшими клиентами в мире. Она также отметила, что McDonald's позволил ей работать как матери-одиночке.

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За свою карьеру в "Макдоналдсе" Шарп занимала различные должности в команде и менеджеров, а в последние девять лет она работала в первом окне автомата. Хотя ее официальная роль заключалась в принятии заказов и оплате, Шарп всегда встречала клиентов с улыбкой и радостным приветствием, зная многих покупателей по именам и заказам. В последний день ее работы она вызвала немалый интерес, так как очередь из посетителей охватывала здание "Макдоналдса". Многие из ее постоянных клиентов стояли в этой очереди, чтобы пожелать ей всего хорошего.

Дот Шарп и человек в костюме Рональда Макдональда

Работа в "Макдоналдсе" была для Дот Шарп не только финансовой возможностью, но и местом, где она могла чувствовать себя ценной и наслаждаться общением с людьми. Она приносила солнечный настрой в каждую смену и всегда считала клиента своим главным приоритетом. Владелица франшизы McDonald's, Меган Суини, отметила, что клиенты любят Шарп, а также ее коллеги выразили свою любовь и уважение к ней. Шарп оставила яркий след в сердцах всех тех, кто имел счастье знакомиться с ней за эти годы.





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Таким образом, Дот Шарп, работавшая в "Макдоналдсе" в течение 45 лет, завершила свою исключительную карьеру в ресторанной индустрии. Ее преданность компании и забота о клиентах оценили посетители и коллеги. Она оставила свою отметку в "Макдоналдсе" и будет помниться людям, которых встречала с улыбкой и доброжелательностью.