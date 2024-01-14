Новая модель Tineco это продукт "все-в-одном", который идеально сочетает различные аксессуары, превращаясь из обычного пылесоса в моющий

Компания Tineco, пионер в области ухода за полами и устройств для "умного дома", воспользовалась своим присутствием на выставке CES 2024, чтобы представить новый продукт Floor One Switch S7, оснащенный множеством революционных функций.

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Новая модель Floor One Switch S7 - это продукт "все-в-одном", который идеально сочетает в себе различные аксессуары, превращаясь из обычного пылесоса в моющий. Это идеальный вариант для тех, у кого мало места и кто хочет иметь полноценный прибор для уборки. В этом продукте китайская компания объединила две основные функции, чтобы в доме всегда было идеально и чисто: пылесос и моющий пылесос.

Уникальный дизайн и аксессуары, которыми оснащен этот прибор, позволяют ему добраться до пыли в самых неудобных и скрытых местах, например, под диваном, дверными и оконными рамами, а также на самом диване. Ведь в нем есть: насадка со щеткой и валиком для уборки полов, насадка с тонкой головкой, чтобы добраться до самых мелких и коварных точек, и специальная насадка для всасывания тканей, таких как ковры и диваны.

Новое устройство Tineco также является отличным помощником для мытья полов. Благодаря возможности трансформировать его в пылесос для мытья полов, он идеально подходит для полной и тщательной уборки всего дома. Кроме того, благодаря новой системе самоочистки FlashDry поддерживать изделие в чистоте будет еще проще: при мощности нагрева до 450 Вт щетка высыхает и дезинфицируется за 5 минут. Кроме того, головка этой щетки имеет толщину по бокам всего 5,08 мм , что позволяет охватить большую площадь возле стен.





Устройство поступит в продажу в марте по цене 899 евро на официальном сайте Tineco и на Amazon.

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