Специальная версия, созданная для соответствия американским нормам и продолжения продаж в Китае, имеет сниженные характеристики по сравнению с обычной версией RTX 4090

Выпуск компанией NVIDIA эксклюзивной версии GeForce RTX 4090D для Китая вызвал большое любопытство среди любителей техники и геймеров. Специальная версия, созданная для соответствия американским нормам и продолжения продаж в Китае, имеет сниженные характеристики по сравнению с обычной версией RTX 4090.

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Китайское издание Expreview недавно провело тесты RTX 4090D, чтобы определить ее производительность по сравнению со стандартной RTX 4090. Результаты показали, что общая производительность RTX 4090D примерно на 6 % ниже, чем у его аналога, что считается вполне приемлемым, учитывая уменьшение количества ядер CUDA и других спецификаций.

Тестовая платформа Expreview, оснащенная процессором Intel Core i9-13900KS и работающая под управлением Microsoft Windows 11 64bit build 23H2, показала интересные результаты. В тесте 3DMark RTX 4090D оказалась примерно на 6,7 % медленнее RTX 4090, а разрыв в производительности в 4K-играх с включенной трассировкой лучей и без нее составил 5,5 и 5,8 % соответственно. Кроме того, в тестах на искусственный интеллект в режиме UL Procyon AI Inference Benchmark RTX 4090D продемонстрировал примерно 5-процентное замедление производительности.

Несмотря на сниженные характеристики, Expreview успешно разогнал RTX 4090D в режиме 425W TGP, продемонстрировав потенциал для оптимизации производительности.

Поскольку цена стандартной RTX 4090 во многих регионах непомерно высока, RTX 4090D считается более выгодным предложением для геймеров, несмотря на схожую цену с аналогом. Дефицит RTX 4090 по первоначальной цене на современном рынке еще больше подчеркивает привлекательность RTX 4090D.

Учитывая сложности с приобретением стандартной RTX 4090 по первоначальной цене, RTX 4090D позиционируется как жизнеспособная альтернатива для потребителей, желающих получить производительность флагманского уровня без непомерных затрат.

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В целом RTX 4090D оказалась конкурентоспособным вариантом для геймеров и техноэнтузиастов, предлагая впечатляющую производительность, несмотря на снижение технических характеристик.