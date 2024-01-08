Компания Belkin, производящая аксессуары для электроники, выпустила мобильную док-станцию для iPhone под названием Belkin Stand Pro

Belkin

Компания Belkin, производящая аксессуары для электроники, выпустила мобильную док-станцию для iPhone под названием Belkin Stand Pro, которая может вращаться на 360 градусов и отслеживать положение пользователя. Док-станция стоит $179,99 и использует программный фреймворк Apple DockKit, не требуя установки сторонних приложений для подключения к iPhone.

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Док-станция имеет цилиндрическую подставку, которая может вращаться на 360 градусов, и электрический манипулятор с MagSafe, способный наклоняться на 90 градусов вверх и вниз.

Док-станция поддерживает только модели iPhone от 12 и выше, используя способ подключения через NFC.

Коллаж

Если пользователь поместит свой iPhone и откроет любое произвольное приложение с камерой, например FaceTime, Telegram, WhatsApp или Microsoft Teams, то при видеочате или съемке док-станция автоматически изменит угол наклона iPhone, чтобы объект съемки находился в кадре.

Кроме того, подставка является беспроводным зарядным устройством с максимальной скоростью зарядки 15 Вт. Ее можно подключить к 30-ваттному источнику питания или повербанку с высокой мощностью.

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В дополнение к Stand Pro компания Belkin также анонсировала обновленную версию магнитной подставки BoostCharge Pro 3-в-1, которая использует новейший стандарт Qi2, поддерживает зарядку мощностью 15 Вт, стоит те же $149,99, что и ее предшественница, и может заряжать мобильные телефоны, Apple Watch Series 7 и выше, а также беспроводные наушники.