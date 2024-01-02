Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Опубликованы изображения автомобиля Geely Haoyue PRO, который поступит в продажу в январе
По информации Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), Haoyue PRO будет оснащаться 1,5-литровым двигателем

реклама

Auto House

Согласно сообщению Autohome.cn, было опубликовано официальное изображение многофункционального автомобиля Geely Haoyue PRO, который, как ожидается, поступит в продажу в январе этого года. Модель уже одобрена Управлением промышленности и информационных технологий (MIIT), а ее длина, ширина и высота составляют 4518 мм х 1834 мм х 1715 мм соответственно, что позволяет отнести ее к внедорожникам А-класса.

реклама

Auto House

Внешний вид Haoyue PRO, как видно на официальных изображениях, отличается жесткими линиями и большой радиаторной решеткой со 128 звездочками, связанными с большими светодиодными фарами. Кроме того, автомобиль оснащен 18-дюймовыми двухцветными колесами и подвесным боковым стеклом.


Auto House 

Что касается интерьера, то автомобиль отличается круговым дизайном свесов и сиденьями из ламинированной кожи двойной плотности, а также сверхдлинной 1,02-метровой приборной панелью с полностью набитым OCR-дисплеем.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По информации Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), Haoyue PRO будет оснащаться 1,5-литровым двигателем BHE15-EFZ, развивающим максимальную мощность 133 кВт (182 л.с.) и ожидаемый максимальный крутящий момент 290 Нм.

#автомобили #geely #geely haoyue pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

BMW M2 2025 предложит семь новых цветов
В честь 40-летия Audi Sport ограниченным тиражом выпустят Audi RS Q8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
10
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
3
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
2
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
3
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
2
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
5
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
33
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
17
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
+

Сейчас обсуждают

ACETON87
10:09
А как же демократия и здоровая конкуренция?
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Алексей Рукинов
10:05
Надо чтобы пранкеры Вован и Лексус позвонили и разрешили.
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
Waramagedon
10:02
Пока падают цены на железные диски, взлетать ценам на пластик некуда.
Зарубежные аналитики утверждают, что твердотельные накопители в 2024 году резко подорожают
Сергей Софьин
09:57
Да ну, ЦЕЛУЮ, астрономическую обсерваторию...
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Вячеслав Ермолаев
09:57
Двигатель НК-15 можно было запустить только одни раз. Поэтому как и протестировать сам двигатель перед установкой на ракету, так и отжечь на земле целиком первую ступень не представлялось возможным. П...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Толян Копыто
09:50
Параметры как у Poco x5 5g только батарея хуже а камеры типа лучше ...
Инновационный vivo V30 Lite 5G: AMOLED, Snapdragon и «плоский» дизайн
mover
09:47
Автор балабол. Посмотрите график биткоина. Не было цены ниже 40 000$.
Прогноз Matrixport об отклонении заявок на ETF вызвал отвал цены биткоина ниже $40 000
unhurtable
09:41
А теперь создай на форуме опрос кому она нужна эта крипта, удивишься(на ней зарабатывают, но как платежное средство бесполезна практически)
В картине Рембрандта нашли слой токсичного материала
Islombek89
09:38
А где ваши амудээ анимешники?
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
unhurtable
09:35
Какую технику или открытия ТЫ сделал чтоб рассказывать? Я вот знаю что у нас в городе нормальную бронетехнику делают, вполне современную, двигатели ракетные и не только, а у ТЕБЯ что, устаревальщик?
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем