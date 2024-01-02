По информации Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), Haoyue PRO будет оснащаться 1,5-литровым двигателем

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Согласно сообщению Autohome.cn, было опубликовано официальное изображение многофункционального автомобиля Geely Haoyue PRO, который, как ожидается, поступит в продажу в январе этого года. Модель уже одобрена Управлением промышленности и информационных технологий (MIIT), а ее длина, ширина и высота составляют 4518 мм х 1834 мм х 1715 мм соответственно, что позволяет отнести ее к внедорожникам А-класса.

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Внешний вид Haoyue PRO, как видно на официальных изображениях, отличается жесткими линиями и большой радиаторной решеткой со 128 звездочками, связанными с большими светодиодными фарами. Кроме того, автомобиль оснащен 18-дюймовыми двухцветными колесами и подвесным боковым стеклом.





Auto House

Что касается интерьера, то автомобиль отличается круговым дизайном свесов и сиденьями из ламинированной кожи двойной плотности, а также сверхдлинной 1,02-метровой приборной панелью с полностью набитым OCR-дисплеем.

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По информации Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT), Haoyue PRO будет оснащаться 1,5-литровым двигателем BHE15-EFZ, развивающим максимальную мощность 133 кВт (182 л.с.) и ожидаемый максимальный крутящий момент 290 Нм.