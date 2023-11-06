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Почему Владимир Ленин боролся против алкоголя

С 1917 года и до последних дней жизни Владимира Ильича Ульянова (Ленина) в нашей стране действовал сухой закон
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С 1917 года и до последних дней жизни Владимира Ильича Ульянова (Ленина) в нашей стране действовал сухой закон.

Это не значит, что люди не пили. Кому надо – тот всегда найдет. Но ответственность за производство алкогольных напитков, самогоноварение была серьезная. До расстрелов.

Из подвалов Зимнего дворца и из других мест в свое время было сброшено огромное количество алкоголя. По нынешним меркам – на 90 млн. долларов. Подсчеты есть разные. В любом случае, объемы и стоимость были великими.

Рассказывают, что некоторые смельчаки хотели даже нырять в реку, чтобы достать из неё «драгоценности». Но подобные попытки очень хорошо контролировались и пресекались. Позже всё спиртное из реки выловили и уничтожили в Кронштадте. Историки пишут, что именно уничтожили. Могут быть сомнения. Возможно, что всё было, как в фильме «Операция «Ы».

Пил ли сам Ленин

О периоде после 1917 года ничего сказать нельзя. Скорее всего, Владимир Ильич не употреблял алкоголь. Хотя бы по той причине, что состояние здоровья не позволяло. К концу жизни Ленин, который должен был быть еще крепким человеком, хоть и в годах, выглядел немощным стариком. Какой уж тут алкоголь?!

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Зато известно, что Ульянов до Революции выпивал. Не сильно. Но были случаи. Это подтверждается следующими фактами:

  1. Надежда Константиновна Крупская, описывая быт в Шушенском, указывала: «…Настаиваем наливку на малине, солим огурцы - все как следует быть...». «Как следует быть…». Наливка. И настаивали её явно не для того, чтобы она где-то там хранилась годами. Очевидно, что алкогольный напиток употребляли.
  2. Еще от Крупской: «...Праздники мы провели в Минусе отлично... Сварили глинтвейн... и проводили старый год с честью...». Глинтвейн – это алкогольный напиток. Есть вариант без спиртного. Но, думается, что не о нем идет речь.

Конечно, скептики могут сказать: «Это всё домыслы. Нет прямого указания на то, что наливку Владимир Ильич употреблял. А глинтвейн вполне мог быть безалкогольным».

Есть другие свидетельства.

И. Эринбург вспоминал, как в 1909 году он приехал в Париж, и революционерка Савченко рассказывала, что все её соратники пьют Гренадин, а Ленин – пиво.

Надежда Константиновна Крупская также указывала, что Владимир Ильич в Женеве пристрастился к пиву. За кружечкой пенного пара проводила вечера в кафе. У Крупской именно такая формулировка: «За кружечкой». Похоже, что много пива Ленин не употреблял.

Революционер Н.В. Валентинов вспоминал, что Владимир Ильич терпеть не мог, когда его товарищи сильно напивались. Вид соратника, который перебрал, по словам Валентинова, вызывал в Ленине содрогание и отвращение.

Доказательства все косвенные, но, опираясь на них, можно сделать вывод, что Владимир Ильич алкоголь употреблял в небольших количествах. Это всё были легкие напитки.

Сухой закон

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Не стоит связывать его введение с тем, что Ленин сам не жаловал алкоголь. Иначе мы перепутаем причину со следствием.

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Ленин, вероятно, старался не употреблять спиртное, потому что хотел иметь трезвый ум. Это подтверждают фразы в его полном собрании сочинений. Там Владимир Ильич, в частности, указывает, что капиталисты спаивают пролетариат, чтобы легче было править народом. И ведь с этим выводом сложно поспорить.

Ленин прекрасно понимал, что алкоголь – это большие деньги. Он об этом тоже писал, но подчеркивал, что лучше отказаться от такого дохода, чем забыть про идеи коммунизма. Владимир Ильич прямо указывал: если торговать вовсю алкоголем, то страна придет к капитализму. А не к коммунизму.

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Ленина часто называли «Кремлевским мечтателем». Как только он ушел из жизни, производство и продажи алкоголя возобновились. Советский Союз стал на этом зарабатывать.

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