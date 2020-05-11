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Китаец Цзэн Сянчэн вновь радует нас свежим Next-Gen трейлером своей игры Bright Memory Infinite, ориентированной на ещё не вышедшую консоль Xbox Series X.

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Разработчик утверждает, что игра была разработана им в одиночку на движке Unreal Engine 4.

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Впечатляющий уровень эффектов достигнут благодаря использованию трассировки лучей, но, к сожалению, игра (по крайней мере, прошлая глава) была рассчитана всего на час игрового времени - но, возможно в этот раз, будет всё иначе.

Для тех, кто ещё не видел прошлый RTX трейлер (предыдущей главы), с игровым процессом - из раннего доступа:

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Любопытный факт об игре - по старым китайским традициям разработчик признался, что нелегально одолжил немного контента у правообладателей (преимущественно моделей некоторых врагов), правда обещал всё уладить.